印尼海嘯／九月死逾千人 印尼政府又沒發警報

2018-12-24

〔編譯劉宜庭／綜合報導〕印尼巽他海峽沿海地區二十二日晚間遭到致命海嘯襲擊，該國海嘯預警系統未於第一時間發出警報，起初僅顯示為潮汐；海嘯過後，還因技術故障發出「假警報」，引發板底蘭（Pandeglang）地區大恐慌，招致民眾猛烈抨擊。實際上，這類錯誤已非首次在印尼出現，印尼當局今年九月也曾錯誤預測並撤銷海嘯警報，導致民眾無預警遭到致命海嘯襲擊。近半年來，印尼直接或間接死於海嘯的人數，已近兩千五百人。

印尼蘇拉威西島今年九月二十八日先後發生芮氏規模六．一及七．五的強烈地震，引發高達六公尺的海嘯襲擊部分沿海地區，最終導致二二四五人罹難。印尼氣象氣候暨地理物理局（ＢＭＫＧ）當時曾對該島的中部與西部地區發出海嘯警報，預警海浪高度達○．五至三公尺，並於三十分鐘後撤銷警報；但警報撤銷後不久，當地便遭到致命海嘯襲擊。印尼國家災害應變總署（ＢＮＰＢ）指出，ＢＭＫＧ未觀測到海平面變化就擅自撤銷警報。

面對外界質疑聲浪，ＢＮＰＢ廿三日證實，印尼僅有針對「地震海嘯」的預警系統，無法預警「火山活動」引發的海嘯。ＢＭＫＧ則表示，相對於前兩個月，「喀拉喀托之子」廿二日的火山活動並不劇烈。

海嘯預警浮標 2004已全毀

ＢＭＫＧ此前曾指出，海嘯預警系統的維護經費相當有限，「一七○個感測器僅編列七十個感測器的維護預算。我們能觀測到海嘯，卻無法精確地預測海嘯的規模。」英國廣播公司報導，印尼的海嘯預警系統浮標，幾乎都在二○○四年大海嘯破壞殆盡。

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