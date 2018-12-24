印尼海嘯／火山爆發→海底山崩 滿潮推升海嘯

2018-12-24

〔編譯孫宇青／綜合報導〕印尼巽他海峽廿二日的海嘯造成嚴重災情，這場突如其來的海嘯是因高度活躍的「喀拉喀托之子」（Anak Krakatoa）火山爆發，導致海底山崩（Underwater landslide），再加上滿月漲潮兩大自然因素所致，其破壞力更強勁，也比地震引發的海嘯更難模擬或預測，導致民眾在毫無防備下遭海浪侵襲。

海嘯成因之一為地震，通常是因為海底發生地震，二○一一年的日本東北海嘯、二○○四年的南亞海嘯均屬此類。另一成因則是由海面上或海面下山體崩塌引起，且未必肇因於地震，也可能源自島嶼或近海火山形成、塌陷或爆發，以及海洋邊緣大規模崩塌等，當山崩衝擊海水，便會產生巨大波浪。不僅如此，陸地上的湖泊、水庫等水體，也可能遭遇同樣情況。

山崩型海嘯 難以預警

地震型海嘯可經由分析震波，提早發出警報，源於山崩的海嘯則只能透過水位變化進行監測，更難模擬、預測及防範。此次海嘯即因「喀拉喀托之子」火山噴發，引發海底山崩而致。專家指出，該座火山約於一九二八年冒出海面，是岩漿在喀拉喀托之子火山島曾經噴發、後來陷落的火山口堆積而成，最初被海浪沖刷削平，其後生長速度逐漸超越海浪侵蝕速度，目前海拔已達約三百公尺。

澳洲蒙納許大學（Monash University）火山專家卡斯（Ray Cas）指出，喀拉喀托之子火山誕生後，一直處於「半持續性的爆發活動狀態」，且規模隨著每二至三年的爆發而愈來愈大，過去十年一直被列入高風險火山爆發觀察名單。六月起，該火山偶爾會噴出大量火山灰。卡斯認為，該火山多數爆發規模都不大，最新一次也是「相對輕微」，但可能引發海底山崩或地震，或與其同時發生，造成致命海嘯。

火山爆發引發印尼海嘯

「喀拉喀托之子」火山自九十年前成形以來，長期處於半連續噴發狀態，每兩三年爆發一次，過去十年來一直名列高爆發風險觀察名單。（歐新社檔案照）

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