印尼海嘯／九國人受困 一台商換宿撿回命

2018-12-24

傷者轉送雅加達醫院

〔記者呂伊萱、涂鉅旻、楊淳卉、張菁雅、劉曉欣／綜合報導〕印尼巽他海峽周邊地區廿二日晚間遭海嘯侵襲，造成逾千人死傷。據悉有九名在當地旅遊的國人及親友受困，其中六人戶籍設於台中市，由於手機沒電，家屬無法聯繫，其中一人的家屬廿三日透過前交通局長王義川聯繫上家人，確認只受輕傷，傷勢無礙。外交部表示，經我駐處與印尼ＡＧ關懷基金會合作，九名受困國人及親友已轉院至鄰近雅加達醫院。

印尼急難救助協會執行委員江慶城表示，我國人吳敏琪及印尼華人夫婿李可盛，與母親、兩名小孩及友人等八人，前往事發地旅遊，於海嘯發生逃難時受傷，兩人送醫，六人則在山上民家避難。當地海邊公路在海嘯後無法通行，廿三日稍晚又有新一波海嘯，導致前往救援的吳女士親友也一同受困。我駐處與印尼各政府機關及災區萬丹省政府聯繫，印尼救援隊已將受困九人接應送醫。

海嘯來襲時，一名林姓台商剛好在印尼爪哇島最西部海岸工作，基於方便和省錢，放棄下榻濱海的飯店而改住民宿，結果飯店遭到五、六公尺高的海嘯襲擊重創，民宿則只有兩公尺高的海嘯，讓他逃過一劫。林姓台商事後表示，看到海浪捲起兩米高，還是嚇得差點腿軟！

為省1400 臨時換飯店改住民宿

林姓台商來自屏東，在印尼經營龍蝦養殖生意十餘年，他的弟弟定居彰化，聽聞印尼發生海嘯，立刻跟哥哥聯絡，才知道林姓台商目擊海嘯發生的瞬間。記者也透過LINE聯絡林姓台商，他說，「還好為了省錢，救了一命！」他表示，看到新聞報導，傳出海嘯造成傷亡嚴重的飯店，正是他原本要去住的飯店，因飯店地點離他要放龍蝦箱網地點比較遠，而且一天要價兩千元。為了方便和省錢，他在距離龍蝦箱網附近的海灘找到民宿，每晚只要六百元。

正當林姓台商帶著工人整理完龍蝦箱網後，這時海邊傳來陣陣巨響，這時原本背對海灘的工人轉頭大喊「快逃！」他才知道海嘯來襲。

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