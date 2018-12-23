竊石油公司機密 美逮捕中國電池專家

2018-12-23

譚鴻進旅美12年 擁有美居留權

〔編譯茅毅／綜合報導〕美國司法部二十一日宣布，三十五歲、擁有美國永久居留權的中國電池專家譚鴻進（Tan Hongjin，譯音），因被控竊取他任職的一家美國石油公司商業機密，二十日已在美國奧克拉荷馬州被捕。美國聯邦調查局（ＦＢＩ）在書面證詞指稱，他偷竊的機密與一項不明產品有關，該產品價值估計在十四億美元至十八億美元之間，圖利一家曾提供工作給他的中國企業。

美國當局未透露譚鴻進受僱的企業，但提到他竊取的機密係來自該公司在奧州土爾沙（Tulsa）地區所設的一個研究設施。根據譚個人的社群媒體「領英」（Linkedln）網頁，他現職為煉油公司「菲利浦66」（Philips66）設在巴萊斯維（Bartlesville）的研究中心一名編制內材料科學家，自二○一七年五月起任職。巴萊斯維在土爾沙以北約六十六公里。

對此，總部在德州休士頓的「菲利浦66」發言人婉拒談論詳情，僅表示該企業正與ＦＢＩ就一宗偵辦中的案件進行合作。

相關產品價值 估計達18億美元

譚鴻進獲加州理工學院博士學位，旅美十二年，專長係電池系統和再生能源儲存。他被控下載和一件「下游能源市場研發產品」有關的數百個電腦檔案。該公司指稱，遭竊檔案不僅記載該產品的製造方法，還有該公司打算如何在中國行銷該產品以及該公司在手機與鋰基電池系統的計畫。該公司並強調，該產品的專利製程既複雜且技術難度很高。

前述書面證詞還寫道，被竊檔案包括該公司視為商業機密的資訊，超出譚鴻進的工作範圍。譚曾對前同事說，他即將回中國。ＦＢＩ在譚的筆電中，發現一份來自中國公司的勞動契約，該公司已發展鋰離子電池材料的生產線。

美國司法部負責國安事務的助理部長戴莫斯（John Demers）指稱，本案竊取智財，損害美國企業與勞工。近來相關案件顯示，中國政府或公司涉及這類剽竊行徑的頻率高到令人遺憾且惱人。該部為保護美國經濟免於這類源自中國的非法侵害而主動出擊，今後也會將之列為頭號優先要務。

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