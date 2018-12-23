韓國瑜就職 要交管5天 史上最高調 破總統規格

2018-12-23

活動僅2小時 管制達六條街

〔記者黃建華、林曉雲／綜合報導〕全國各縣市首長就職，統一在十二月廿五日舉行，但高雄市警方為了新任市長韓國瑜預計兩小時就職活動，竟實施從廿二日上午八點起到廿六日中午十二點的交通管制措施，「時間長達五天，範圍廣達六條街」，遠比總統就職的交管規模大，引發高雄市民側目與議論。

高市警稱 配合搭棚攤販進駐

對此，高雄市警局昨澄清表示，交管的前兩天是為了配合搭建舞台、攤商帳棚，第三天則是攤販進駐，交管區域規模較小，第四天是市長就職活動，中午過後到翌日上午則是拆舞台、帳棚。如造成不便，希望市民體諒。

韓今找警方研究 要求不擾民

韓國瑜昨天回到母校政大東亞所參加所慶活動，活動前受訪表示，今天會找警察局長研究，會建議千萬不要擾民。他強調，希望行銷高雄、推廣愛河，才會選擇在愛河舉行戶外就職典禮。如果預算不夠，他個人願意掏腰包，希望高雄市長選舉完，台灣南方崛起，從就職典禮開始，台北高雄變成台灣經濟發展的雙引擎。

據了解，二○一六年總統蔡英文的五二○就職典禮，交管不過就是十九日廿二時起至廿日活動結束，總計不到廿四小時，韓國瑜的市長就職活動，前後交通管制長達五天，堪稱「超總統級」規格。

前高雄市長陳菊的就職典禮，在高雄市政府四維行政中心的一樓中庭，觀禮者僅約一、兩百人。韓國瑜在愛河搭船登岸的就職典禮，號稱戶外逾萬人，酒宴賓客一千五百人，堪稱台灣地方自治史上最高調的就職典禮。

就職典禮後，韓國瑜將轉往高雄國賓飯店參加就職酒會「高雄ㄟ讚風味小吃宴」。選舉期間打出「一瓶礦泉水、一碗滷肉飯」平民形象的韓國瑜，共準備了四十五道在地風味餐點。

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