加國促中放人 美英歐聲援

2018-12-23

〔編譯茅毅／綜合報導〕加拿大外交部長方慧蘭二十一日聲明，加國強烈關切中國當局十二月稍早「任意拘留」兩名加國公民康明凱（Michael Kovrig）與史佩弗（Michael Spavor），要求中方立刻放人。美、英、歐盟均發表聲明力挺加國，這也是繼十四日以來，美國國務院第二次公開要求釋放最近遭中國拘留的加國公民。加國高層官員透露，二十一日已召見中國駐加大使告知其要求。

方慧蘭聲明強調，華為財務長孟晚舟面臨的法律訴訟程序會是「公平、公正且透明」，加國正履行其與美國締結的引渡條約，不會妥協，也不會把法治和正當法律程序政治化，「此乃民主基石」。

美國國務院發言人巴拉迪諾（Robert Palladino）也聲明，重申美、加共同致力法治，兩國將捍衛此一攸關自由社會根本的原則。美方對中國政府拘禁康、史深表關切，呼籲中方馬上放人。美國國務卿龐皮歐十四日曾首度對此事表態，批評此舉「非法、不可接受」，要求立即放人。

英國外交大臣韓特也聲明，英國對康、史可能因政治因素被捕深感擔心。歐盟則聲明，中國宣稱逮捕、拘禁兩人的動機，徒增外界對合法在中國從事研究和經商的憂慮。中國禁止被拘留的加國公民與律師見面，也侵害被拘留人應享有的辯護權。消息人士透露，康明凱遭受不准在夜間關燈等非人道對待。

美聯社分析，方慧蘭等加國官員的語氣更加強硬，凸顯加國改變此前在外交上對中國採取的審慎態度。二○一六年同樣因危害中國國安為由遭拘留的瑞典維權人士達林（Peter Dahlin）認為，外國政府必須大聲、強烈地表態，保持沉默只會讓中國得逞，利用康明凱做為人質及工具。

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