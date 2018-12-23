Tela控英特爾侵權 台3廠中槍

2018-12-23

〔編譯楊芙宜／綜合報導〕美國專利授權業者Tela Innovations向美國國際貿易委員會（ITC）提起申訴，指控美、台、中業者銷美含有特定積體電路的產品侵犯其專利權，請求ITC發起「三三七調查」，涉及業者包括美國半導體大廠英特爾（Intel），台灣的華碩、宏碁、微星，以及中國的聯想（Lenovo）。

「三三七調查」是美國ITC依一九三○年「關稅法」第三三七條款，針對進口產品涉及侵害智慧財產權或不公平競爭進行調查；若調查發現進口產品涉及侵權等不公平競爭相關行為，且對美國相關產業造成實質損害或威脅時，ITC可禁止相關產品在美銷售。

根據國研院科技產業資訊室（iKnow）彙整，這件申訴主要針對英特爾處理器（特定IC晶片），華碩、聯想等終端產品業者因個人電腦、筆電、平板電腦產品使用英特爾被控涉侵權的處理器，而受到波及；英特爾和Tela專利侵權的糾紛涉及五件競爭專利，英特爾今年五月就提告Tela侵權。

二○○五年創立的Tela，總部在加州，最初以開發微影驅動限制技術為主的IC製程設計解決方案，後來透過併購，將專利觸角延伸至電源控制相關的智慧財產領域，連台積電也曾在二○一三年被Tela控告專利侵權，台積電子公司隨後於二○一五年投資入股Tela 廿五％。

美國ITC須決定是否受理Tela申訴，若決定受理，約在四十五天後會設定調查預期完成的日期。Tela十九日向美國ITC提起申訴，同日並在美國北加州法院提告台灣三業者，及在德拉瓦法院控告聯想。

英特爾被Tela Innovations指控侵犯專利權，華碩遭受波及。 （資料照）

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