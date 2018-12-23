10年最慘一週 美股重挫7％

2018-12-23

〔記者張慧雯／台北報導〕受到美中貿易戰、美國政府可能關門以及聯準會（Fed）升息等影響，美股道瓊工業指數本週重挫近七％，是二○○八年以來最慘的一週；而台股昨最後一次全球獨家開盤，終場下跌三十．五一點、收在九六四六．一六點。法人認為，短線台股仍會持續盤整，但美股若續跌，台股探底的壓力將會逐漸增強。

法人︰台股短線持續盤整

受美股重挫影響，台股週指數下跌一二八點、週跌幅達一．三一％。法人表示，市場對於美中貿易戰的消息逐漸鈍化，畢竟雙方開始進入九十天的協商，在未有明確成果出爐前，市場不會有太大反應；目前各界關切的是Fed升息動向，由於美中貿易戰陰霾籠罩，市場擔心全球景氣是否會開始走下坡。

富蘭克林華美第一富基金經理人周書玄指出，台股短線上漲後，面臨技術面壓力與獲利了結賣壓，愈接近封關，操作難度愈高。他分析，近期美股大幅修正或對相關操作造成干擾，且美中貿易九十天協商期變數仍存在，加上華為財務長孟晚舟事件，美國須在六十天內提出正式引渡請求，期間內或有訊息面亂流，均牽制資金進場意願。

保德信投信大中華投資組主管葉獻文認為，今年台股有一千五百點的震盪區間，但估計二○一九年可能只剩一千點左右的震盪幅度，明年上半年變數較多，台股可能先低後高。他說，明年大環境不如今年，台灣企業獲利動能受到牽累，預期指數表現空間不大，料將呈現區間盤整格局。

中國信託投信則指出，估計今年底至明年第一季為「尋底階段」，年底為波段低點機率大，季均線底部落在明年第一季，大盤指數將以箱型盤整為主。

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