白宮顧問︰美中很難90天達協議

2018-12-23

〔編譯楊芙宜／綜合報導〕美國白宮貿易顧問納瓦洛接受《日經新聞》專訪表示，美中很難在九十天談判期達成協議，除非北京準備全面改革貿易和產業政策；「中國基本上試圖偷走日本、美國和歐洲的未來，藉由掠奪我們的技術」，包括強迫技術轉讓、網路駭客和間諜竊密、政府主導投資、五年計畫大規模補貼和扶植戰略產業、關稅和非關稅壁壘等手段。

中國掠奪技術 試圖偷走美日歐的未來

納瓦洛直言，中國政府最近公開聲稱要放棄用「中國製造二○二五」措辭，但在美、日，沒有人真的相信北京已經放棄「中國製造二○二五」目標。基本上，它是中國期以成為未來工業強國的戰略標誌，重點不在於名稱，而是中國獲取美、日、歐技術和創新基礎的措施、作為與政策。

納瓦洛指著列有五十三項中國「經濟侵略」的看板，包括「整併（中國）國企成為國家冠軍」、「對開發中國家的融資成為債務陷阱」、「以不到成本的低價向外國傾銷」；他說，中國涉及林林總總五十多種做法，問題是，「即使你放棄二十五項，還有超過二十五項存在」，且幾乎每項都違反ＷＴＯ（世貿組織）規則。

這位白宮鷹派顧問表示，美中若要有一個可走向成功的談判，中國必須解決所有這些美國疑慮，才能達成協議，「沒有折衷做半套的」，這些都很重要；美中要在九十天內達成協議是很難的，問題在於中國違反承諾的一長串歷史，例如二○○一年加入ＷＴＯ的各項開放承諾；中國國家主席習近平二○一五年在白宮玫瑰園承諾南海非軍事化、停止偷竊ＩＰ、停止網路駭客活動等。

著有《致命中國》一書的納瓦洛表示，智慧財產（ＩＰ）竊盜是中國共產國家的文化一環，「可追溯至沒有財產權的共產主義體系，如果沒有財產權，你就不能偷財產，對嗎？」中國經濟必須結構性改變，這種ＩＰ竊盜文化必須改變。

他並指出，中國華為生產的智慧手機存在明顯風險，「這些手機可用來監視我們公民或政府」，其軟體持續更新是主要擔憂。

另外，白宮公布美日貿易談判最快明年一月廿日啟動，目標設定削減美國對日本貿易逆差六九○億美元、確保美國工業產品銷日零關稅、減免農產品關稅、尋求更多雙邊對等汽車貿易等。納瓦洛說，美、日很大的貿易逆差在汽車貿易不均，可藉由更多日本車廠在美投資設廠、日本降低非關稅壁壘等，降低雙邊貿易逆差。

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