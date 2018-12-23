彭博爆料 不滿又升息 川普想開除鮑爾

2018-12-23

〔編譯楊芙宜／綜合報導〕彭博報導，四位知情人士透露，美國總統川普曾討論要開除美國聯準會（Fed）主席鮑爾，因Fed再次升息、美股近幾月來重挫，讓川普對鮑爾的不滿升高，近日已多次私下談論要撤換鮑爾。

幕僚不認為真的會開除

不過，川普幕僚不認為他會真的開除鮑爾，並希望川普這股怒火經過耶誕假期會逐漸消散；部分幕僚警告，開除鮑爾會是災難之舉。對於這項報導，白宮和Fed發言人皆不願評論。

Fed日前召開政策會議之前，川普曾多次表態反對升息，呼籲Fed「見好就收」，甚至批評Fed「愚蠢」才會要升息。川普認為，美國在貿易戰中邁向勝利，但Fed不斷升息已「失控」，是比「中國更大的麻煩」，後悔提名鮑爾任Fed主席。

彭博指出，川普若試圖撤換鮑爾，可能在金融市場掀起災難性漣漪效應，傷害投資人對央行能在不受政治干預下引導經濟的信心，適逢近幾週股市重挫，主要股價指數大幅下跌。

美股道瓊指數二十一日收挫一．八％，單週跌幅近七％，為二○○八年金融海嘯以來表現最差的一週；科技股為主的那斯達克指數墜入熊市（空頭市場），投資人籠罩在美中貿易戰和美國政府可能關門的擔憂。

川普公開或私下對政府官員的抱怨，往往是被點名者離職的第一步，例如前司法部長塞申斯、前國務卿提勒森、即將離職的幕僚長凱利。

然而，美國總統有多大的法律權限可開除鮑爾，仍存在爭議。美國「聯邦準備法」（Federal Reserve Act）規定，Fed理事可能「因總統之故」而被撤換，Fed主席也是理事，或許適用；但賓州大學金融史學家康提布朗（Peter Conti-Brown）指出，法律上關於開除Fed主席的規定相當模糊。

報導指出，川普若撤換Fed主席，勢必對央行獨立性帶來前所未有的挑戰，政治和貨幣政策分開，有助於增加市場信心。不過，川普上台後已違反總統向來不干預Fed的慣例，經常公開對Fed決策指指點點。報導表示，川普對Fed的怒火部分燒到財政部長努勤，因努勤說服川普提名鮑爾。

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