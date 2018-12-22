虧近12億 中企總經理 來台跳樓亡

2018-12-22

〔記者陳恩惠、劉慶侯、王憶紅／綜合報導〕油輪船隊運力規模號稱全球第一的中國遠洋海運集團，旗下中遠海運能源運輸公司（簡稱中遠海能）所屬「中海發展（香港）航運有限公司」三十九歲總經理賈利賓，昨晨在台北市五星級王朝大酒店留下交代妻子「請妳無論如何保住自己的工作，否則妳和兒子的經濟來源都沒有了啊」等九頁遺書後，自十五樓跳樓輕生死亡。

中遠海能集團 賈利賓留遺書

中遠海能今年前三季都處於虧損狀況，且為近五年首次虧損；業內人士推測，在香港上市的中遠海能二○一八年前三季虧損約新台幣十一．九五億元，賈可能因「營運壓力過大」致精神狀況不穩定。賈殞命消息傳出後，中遠海能昨天股價收盤跌四．五三四％，收在三．七九（港元）。

賈利賓受台灣商務文教交流協會邀請，十八日以專業考察名義入境，到台塑等知名企業參訪和交流，預計在台停留十二天。

考察名義入境 原定停留12天

台北市消防局昨凌晨據報有人墜樓，到場發現男子已無生命跡象，送醫不治。飯店監視器顯示，賈男凌晨一時三十八分走出房門，在十五樓長廊徘徊，多次往下探看飯店中庭，兩分鐘後回房，又在一時四十二分步出房間再度探看中庭，兩分鐘後墜樓。

警方在房內桌上找到筆紀本，裡面有九頁遺書，交代自己二○一一年經美國醫生確診罹患憂鬱症，未用藥治療，常無法控制自己情緒，又罹糖尿病、肝功能異常等，遺書寫道「人生的bug讓我陷入死循環，我試圖去upgrade，但似乎無法找到…只能選擇reset…」等。

同團成員：來台幾天無異狀

同團成員說，賈是「中國遠洋海運集團分屬香港地區總經理」，同團三十餘人分屬兩家總公司的各區域代表，前天在台北市中山區阿美飯店用完晚餐，晚間七時回王朝大酒店休息，席間無飲酒，賈男來台這幾天表現正常無異狀。

港媒報導，賈利賓生前持有香港身分證，出任三十五間香港私人公司及註冊非香港公司的董事，名下無房地產。

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