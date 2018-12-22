淡海輕軌履勘 竟關ATP？

2018-12-22

〔記者陳心瑜／新北報導〕新北市淡海輕軌綠山線將於明天通車、後天試營運，但本報接獲新北市大眾捷運公司員工爆料指出，淡海輕軌列車的ＡＴＰ（列車自動保護系統）一直出問題，經常一起步就會急煞、鎖死，必須手動隔離（關閉）ＡＴＰ才能前進；新北市大眾捷運公司總經理吳國濟否認，指列車在測試階段本就可能有不穩定之處，ＡＴＰ並無問題，已取得交通部營運許可，在試營運之前小問題都會排除。

員工爆料 ＡＴＰ常急煞、鎖死

吳國濟強調，淡海輕軌的ＡＴＰ是輔助煞車的裝置，輕軌平均時速只有二十多公里，主要靠駕駛員目視駕駛，這跟高速行駛的普悠瑪、高鐵的ＡＴＰ自動保護系統完全不同，一般輕軌系統並沒有ＡＴＰ裝置，淡海輕軌是以最高的安全標準才加裝ＡＴＰ。

爆料者則說，淡海輕軌橫跨高架、平面道路，平面段路口更和一般車流交會，沿途限速變化大，有的限速十公里，也有路段限速七十公里，當遇到九十度大轉彎，時速更要降到廿公里以下，否則就有出軌風險，透過ＡＴＰ輔助駕駛控速非常重要。

員工說，ＡＴＰ在列車行駛超速一公里會沒有牽引動力，超速二到五公里會「嗶嗶」聲大作，再繼續超速就會自動鎖死；但這段時間測試，列車常常時速達到五公里就急煞，等於一起步就動彈不得，有時候雖然順利起步，但行經偵測速度的應答器時又會急煞。

新北捷運稱無異常 問題會排除

對此，吳國濟回應說，淡海輕軌穩定性測試都已通過委員的初勘、履勘，也取得IV&V的國際獨立機構驗證報告，並無上述的異常情形。

員工指十二月十日履勘當天，為了不讓履勘委員坐車時「被急煞」，長官要求駕駛「一上車就隔離（關閉）ＡＴＰ」。吳國濟則強調履勘當天絕無此事，反倒是初勘時委員主動要求隔離ＡＴＰ，模擬突發狀況。

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