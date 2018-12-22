高雄議長選舉 國民黨許陸配勝算較大

2018-12-22

〔記者王榮祥／高雄報導〕第三屆高市議會正、副議長選舉有國民黨許崑源、陸淑美，民進黨李喬如、陳慧文，時代力量林于凱、黃捷三組人馬角逐。國民黨席次剛好佔總席次一半，加上幾位親藍議員，若無意外，國民黨勝出機會較高。

民進黨、時力也各推一組角逐

第三屆高市議會共有六十六席，選舉結果國民黨卅三席、民進黨廿五席、時力兩席、無盟兩席、無黨籍兩席、親民黨一席、台聯一席。

國民黨本月初透過黨團會議假投票方式，選出許崑源、陸淑美搭檔角逐下屆正、副議長，其中許崑源同額競選、全場鼓掌通過，陸淑美則與李眉蓁競逐副議長代表權，以廿四票對九票勝出。

許崑源七連任高市議員，並擔任過高雄縣市合併後第一任議長，陸淑美在原高縣連四任議員、其中兩任擔任副議長，縣市合併後也三連任，兩人都算資深。

民進黨團則以推舉方式，決定派出七連任的李喬如、五連任（含原高縣兩任）的陳慧文搭檔參選。李喬如被尊稱「姊姊」，是民進黨團內少數經歷過在野（吳敦義任市長期間）時期的資深議員，陳慧文則是民進黨中生代優秀人才之一，問政認真、基層服務扎實。

時代力量林于凱、黃捷都是議會新鮮人，時力秘書長兼高市黨部主委陳惠敏表示，兩位議員會搭檔參選正、副議長，未來將視議題與其他黨團合作。

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