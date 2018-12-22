南市議長選舉 國民黨議員：傳廠商「被樂捐」8000萬

2018-12-22

稱一票五百萬到八百萬

〔記者邱灝唐、王捷／台南報導〕台南市議會正、副議長選舉將於廿五日舉行，國民黨市議員昨召開記者會，指出某組正、副議長參選人強迫廠商「樂捐」八千萬元，以一票五百萬元到八百萬元影響關鍵席次的投票傾向，讓選舉蒙上黑金陰影。至於某組參選人是指誰？國民黨議員不願講明。

台南地檢署對此表示，目前沒收到情資，但會嚴密查察選舉動態，不容金錢、暴力介入選舉，也歡迎民眾檢舉、提供情資。

南市議會藍綠皆未過半

第三屆台南市議會共有五十七席，民進黨廿五席、國民黨十六席、無黨籍十四席，時代力量與台聯各一席。因各黨席次皆未過半，且各陣營動作頻頻，選情頗為詭譎，無黨籍議員的投票意向更成為關鍵。

席次最多的民進黨，確定提名邱莉莉、郭清華參選正、副議長。國民黨原定由洪玉鳳、林燕祝擇一參選議長，蔡淑惠拚戰副議長，但黨團內部意見分歧，同時也要等無黨聯盟推出人選再進行整合，因此，會到廿四日黨團甲級動員後才決定人選。

正、副議長人選都未確定的國民黨，昨天由黨團書記長盧崑福、副書記長洪玉鳳、王家貞召開記者會，指有廠商被迫「樂捐」八千萬元給某一組正、副議長參選人，議長五千萬元、副議長三千萬元，打算用一票五百萬元至八百萬元的價格，左右部份議員投票意向；也傳出有人向外界規劃夢幻工程大餅，企圖影響選情。但三位議員未指名所謂某組參選人是誰？只要求檢調要重視並調查。

邱莉莉籲檢調注意選舉

已獲民進黨提名參選議長的邱莉莉表示，對傳言不予置評，不能用外傳兩字就做子虛烏有的指控，也呼籲檢調要注意，畢竟議長選舉一直被視作肉桶，希望有心人別用負面手法影響選舉。她強調，只要黨籍議員不跑票，自己有信心「在第一輪就過半當選」。

邱莉莉所謂的黨籍議員不跑票，指的是先前民進黨團內的「茶壺風暴」；現任副議長郭信良日前不滿黨內正副議長提名機制，指程序不符規定，率領八位議員退出黨團會議，並引發多位安南區里長揚言退黨。郭信良昨對相關傳言及被傳可能脫黨參選議長，苦笑一聲說「不予置評」。

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