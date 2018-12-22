桃園議長選舉 國民黨邱李配可望連任

2018-12-22

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕桃園市議會第二屆市議員廿五日宣誓就職後，隨即舉行正、副議長選舉，國民黨確定由邱奕勝、李曉鐘搭檔競選、爭取連任，民進黨預計明天進行黨團會議，決定是否推出人選。而無黨聯盟黨團今天將召開記者會，宣布支持國民黨提名的邱李配；由於國民黨席次過半，加上有無盟相挺，預料邱奕勝、李曉鐘可拿下超過四十張選票順利當選。

民進黨團 明決定是否推出人選

第二屆桃園市議員共有六十三席，國民黨卅三席、民進黨十九席、綠黨一席、時代力量一席及無黨籍九席。

民進黨對於是否推出正、副議長人選，抑或是議員「自己投自己」，目前意見各半、未有定論，黨籍市議員當選人明天將召開黨團會議研商。

無黨聯盟 今將表態相挺國民黨

無盟執行長劉勝全則表示，無黨聯盟黨團是由無黨籍議員成立，原有成員有五人連任成功，另李家興也加入黨團運作，並爭取到龍潭劉熒隆、中壢謝美英及平地原住民王仙蓮加入，讓黨團人數達到九人，總召確定由李家興接任。

至於綠黨王浩宇、時代力量簡智翔都表態將「自己投自己」；未加入無盟的無黨籍市議員當選人牛煦庭則表示，會支持邱李配。

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