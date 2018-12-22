新北議長選舉 民進黨自推高陳配

2018-12-22

〔記者何玉華／新北報導〕新北市議會議長、副議長之爭，國民黨確定推出現任議長蔣根煌與前副議長陳鴻源參選，民進黨人選昨天下午黨團會議確定由資深議員高敏慧、現任副議長陳文治，代表民進黨角逐正、副議長。

國民黨蔣陳配出線

掌握議會逾半席次

第三屆新北市議會共有六十六席，國民黨當選卅三席，加上曾任國民黨中央委員的無黨籍議員馬見Lahuy Ipin，已掌握逾半席次。民進黨當選廿五席，另有無黨籍的陳世榮與民進黨議員鄭金隆的媳婦彭佳芸，傾向加入民進黨團運作，人數只有廿七席，未能過半。另外，還有五位無盟與無黨籍議員。

國民黨議長本來有蔣根煌、周勝考登記參選，副議長有陳鴻源、曾煥嘉、蔡明堂、洪佳君四人登記；周勝考在與蔣根煌懇談後退出議長選舉，副議長部份經市黨部協調，曾煥嘉退選，其他三人經過假投票後，由陳鴻源勝出。

民進黨團總召：

全黨會力挺自家人

民進黨原計畫先提一人，尋求與他黨合作結盟的可能，但起步過晚，加上記名投票的限制，要掌握逾半支持，有相當難度。

民進黨團昨天下午召開黨團會議，決定自推一組人選，由資深議員高敏慧參選議長，現任副議長陳文治參選副議長。民進黨團總召李坤城表示，全黨會一致力挺黨內推派的正、副議長參選人。

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