北市議長選舉 白綠合破局 民進黨拉攏第三勢力

2018-12-22

〔記者蔡亞樺／台北報導〕台北市議會本月廿五日將選出正副議長，國民黨決定由現任副議長陳錦祥、議員葉林傳搭檔角逐正、副議長，民進黨推派「友柯派」議員劉耀仁搭檔林世宗參選。傳出台北市長柯文哲不介入議長選舉，也宣告綠白合作不復見，國民黨則對正副議長寶座展現志在必得的決心。

國民黨雖未過半 但信心滿滿

下屆台北市議會共有六十三席，國民黨拿下廿九席，雖未過半，但對贏得正副議長相當有信心，黨內競爭激烈，有十二名議員角逐，最後經由假投票兩輪定輸贏，確定由陳錦祥與葉林傳代表征戰。

這次民進黨僅當選十九席，問鼎議會龍頭寶座難度高，民進黨團原定以假投票方式決定人選，最後以鼓掌通過資深議員劉耀仁、林世宗兩人角逐正副議長。

國民黨積極拉攏兩席新黨議員，以及再爭取一席無黨籍議員，掌握的票數就能過半。但據了解，新黨開出二○二○立委必須禮讓的條件，才願意支持國民黨人選，加上無黨籍議員能否順利爭取到仍未知，讓選舉增添小小變數。

下屆無黨籍議員當選人有七位，其中多人與柯文哲交好，但由於柯文哲認可國民黨推派正副議長人選，早就表態不插手介入議長選舉，等於宣告議長選舉不與民進黨合作，因此，獲得三席的時代力量、兩席的親民黨、一席的社民黨等小黨，將是民進黨積極拉攏對象。

民進黨發說帖 爭取小黨支持

林世宗表示，民進黨會用價值理念與改革訴求爭取更多議員的支持，民進黨有心要改造台北市議會，所以最近向無黨籍、小黨等第三勢力議員廣發說帖，也透過關係與電話加緊聯繫，他強調，每個議員都有各自專業與民意的支持，會繼續努力爭取支持。

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