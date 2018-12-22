美學者：貿易戰談判 中國求和心切

2018-12-22

「但難滿足美方要求」

〔編譯羅綺／綜合報導〕康乃爾大學教授普拉薩（Eswar Prasad）投書紐約時報指出，他上週走訪中國，中國對貿易戰求和心切，但恐怕難以滿足美方全部要求。另外，外傳中國近期很可能會送美國一個「耶誕禮物」，預計在耶誕節前後向美國購買第三批約兩百萬噸黃豆。

中國股匯崩跌急議和

美中貿易戰開打以來，中國官方總是說看好中國經濟，但普拉薩實際走訪中國後，揭穿中國官方的「嘴硬」。他指出，貿易戰衝擊中國股市，今年以來已縮水約四分之一，並導致中國投資人撤出資金，海外投資人也不再著迷於中國，還對人民幣造成貶值壓力，中國人民銀行被迫動用外匯儲備救市。

雖然中國官方報喜不報憂，但政府官員、學界與企業人士私底下均對中國經濟感到憂心，擔心企業與投資人對中國長期展望失去信心，因而急切想跟美國議和。

普拉薩認為，中國內外交迫下，明年美中有可能達成貿易協議，但不太可能滿足美方所有的要求，因為中國雖願意強化市場機制、改革國營企業，但不會放棄辛苦養大的國企；因此，比較可能的結果是，美國會繼續課稅，但範圍不會擴大，稅率不會進一步提高，讓川普仍可宣告勝利；但如果川普政府堅持要求中國全面俯首稱臣，談判將破局。

美中將於下月重啟磋商，中國持續釋出善意。路透報導，中國計畫幾天內進行第三輪美國黃豆的採購，數量約為兩百萬噸，將使十二月美國對中國黃豆出口總額超過五百萬噸。

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