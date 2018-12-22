掃到華為案》中國賣不動 iPhone恐下修明年Q1產量

2018-12-22

〔編譯羅綺／綜合報導〕市場對明年第一季蘋果手機iPhone的銷售持謹慎態度，主因華為財務長孟晚舟遭逮捕事件激起中國的民族情緒，iPhone銷售恐遇襲。羅森布拉特證券（Rosenblatt Securities）分析師張軍（Jun Zhang）預估，iPhone明年首季產量可能再下修四百萬支。

報告指出，中國民眾出現抵制蘋果產品的浪潮，不少中國企業也以補貼員工的方式，表態支持華為手機。蘋果iPhone明年在中國的銷售表現堪憂，預計第一季iPhone XR產量可能下修二五○萬支，iPhone XS產量則減少逾一百萬支，iPhone XS Max約減五十萬支，合計下修四百萬支。

郭明錤：iPhone明年Q1出貨將砍20％

天風國際證券分析師郭明錤也預估，iPhone XR銷售狀況不如預期，明年第一季整體iPhone出貨將較原先下修二十％。瑞銀（UBS）日前對美國、英國、中國、德國及日本的消費者調查，顯示新款iPhone購買意願持續下降；其中，美國消費者購買意願落至五年低點，中國意願也創新低。

分析師警示，新款iPhone XR銷售表現低迷，除受貿易戰影響，美元走強也拉抬iPhone在新興市場價格，影響購買意願。近來蘋果股價跌跌不休，週四形成「死亡交叉」，五十日移動平均線向下穿越二百日移動平均線，為三年來首見。

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