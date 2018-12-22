華為案延燒》加媒驚爆：200加國公民遭中國拘留

2018-12-22

加中關係陷冰點

〔編譯楊芙宜／綜合報導〕中國華為財務長孟晚舟在加拿大被捕事件後，三名加拿大人也接連在中國被拘留，疑似遭到北京政治報復，引發加國輿論關注。多倫多星報（Toronto Star）報導，加拿大政府消息人士透露，目前約二百名加拿大人基於不同理由，被拘留在中國。

孟晚舟事件後，中國上週逮捕前外交官康明凱（Michael Kovrig）、商人史佩弗（Michael Spavor）後，本週又拘留麥克弗（Sarah McIver）。對此，加拿大總理杜魯道謹慎回應稱，麥克弗因工作簽證問題被拘留。

杜魯道表示，將領事案件「政治化」或「擴大化」沒有好處，因為這實際上可能阻礙確保加拿大人獲釋、並安全回家的最終目標。

加拿大官方消息透露，中國當局一週多達三次的逮捕是常見情形，通常涉及具有加、中雙重國籍公民（中國不承認雙重國籍），例如酒醉、吸毒等犯罪、或被控違反簽證規定；雖僅少數被視為政治案件，約二百名加拿大人被拘留在中國的數字仍令人擔憂。

前外交官康明凱 疑遭非人道偵訊

路透報導，知情人士透露，康明凱在中國每天早晨、下午和晚上都受到訊問，並受到非人道對待，包括被剝奪法律代理權、不准會見律師或親友、不准交保、不准在夜間關燈等，一個月被允許接受一次領事探視。中國外交部沒有回應相關報導，但之前宣稱其合法權利獲得充分保護。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/