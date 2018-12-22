風險大增 匯豐、渣打切斷華為業務

2018-12-22

跨國銀行抵制華為第一槍

〔編譯楊芙宜／綜合報導〕華爾街日報報導，知情人士透露，中國華為（Huawei）設備被美國等國政府指控存在國安風險後，取得全球金融系統服務的管道也受限，跨國銀行匯豐控股（HSBC）和渣打集團（Standard Chartered）決定切斷與華為的業務關係，不再提供任何新銀行服務或融資，花旗集團（Citigroup）未來也將審核對華為的新銀行業務。

衝擊華為資金鏈、現金週轉

華為在全球約一七○個國家發展業務，依賴跨國銀行管理資金並為其營運、投資及買賣提供融資；十多年來，華為在進入新市場時，匯豐、渣打和花旗協助其參與全球金融系統。因此，一旦全球銀行業者開始限制服務，可能使華為資金鏈和現金週轉受衝擊。

華為財務長孟晚舟因涉及違反美國對伊朗制裁、被控銀行詐欺，日前在加拿大轉機時意外被捕，面臨可能被引渡到美國受審；孟雖已交保候傳，但行動受嚴格限制。

花旗將嚴審對華為新業務

消息人士表示，匯豐和渣打認定華為風險太高，做出不再往來的決定；匯豐去年就停止與華為往來，渣打最近才決定斷絕關係，主因美國司法部對華為涉違反對伊朗制裁的調查。花旗將評估其新銀行業務，並密切關注美國情勢發展。

加拿大法院文件和財產紀錄顯示，孟晚舟和其他華為高層主管被指控隱匿華為透過旗下星通技術（Skycom）在伊朗營運，至少誤導四家跨國銀行，匯豐是其中之一；孟晚舟及丈夫在溫哥華兩間房屋也是向匯豐取得抵押貸款。法院指定的一名匯豐監督人二○一六年向美國檢方報告華為一些可疑交易，匯豐去年下決定斷絕關係。

高盛二○一三年原本考慮向華為提供融資，在美國財政部負面回應後縮手。其餘向華為提供資金或服務的銀行，不願評論是否提供新業務，包括摩根大通、澳盛、ING（荷蘭國際集團）。

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