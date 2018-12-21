醉鬧高鐵 國防醫學院長丟官

2018-12-21

〔記者涂鉅旻、吳亮儀、鄭瑋奇／綜合報導〕今年三月才上任的國防醫學院院長林石化少將，為國內醫界腎臟科專家，還曾獲醫療奉獻獎、師鐸獎等殊榮，卻因酒醉惹事而失去院長官職！

林在本月十八日晚間飲酒後搭乘高鐵時，因酒後失態影響鄰座且言行失當惹出風波。國防部昨主動公布訊息宣布，已將林石化調職陸軍司令部委員並接受調查，待事件釐清後，將依規定懲處。

國防部昨未說明林石化酒後失態時的確切舉動與樣態，記者昨致電林石化，但林手機關機，不知其回應。

腎臟科專家林石化 3月才上任

台灣高鐵公司表示，這起事件是旅客酒醉個案，不便對其車上行為多做說明。但據了解，當天林石化酒醉行為側錄影片流出、被媒體揭露。影片顯示，十八日的一六○次班車，林石化酒醉身體搖晃且在車廂中高聲叫嚷，要求「高鐵停車」，還表示「我代表國防醫學院」，甚至一度與其他旅客發生肢體衝突。高鐵保全人員制止後，該列車被迫臨時暫停非停靠站的新竹站，把林石化「請」下車。

國防部指出，領導幹部應以高標準自我要求言行規範，林少將不當言行斲傷軍譽，造成社會觀感不佳，深感遺憾與歉意；國防部深刻檢討成因，援引為案例宣教，避免類案再生。

曾獲醫療奉獻獎、師鐸獎

林石化國防醫學院醫學系畢業後，曾到加拿大多倫多大學附屬聖邁可醫院進修，醫師經歷都在軍醫體系的三總內，從內科部住院醫師一路升到院長。

曾有一名卅多歲的病患昏迷了兩個多月，林石化持續為他進行血液、腹膜透析洗腎，病患最後奇蹟似甦醒。林石化當時認為，他能在腎臟科中為病患付出，於是一古腦兒投入腎病醫治和防治，專長為內科學、腎臟學、電解質、營養學，成為我國著名腎臟科專家。

林石化連週末假日都會到病房巡房，早上六點多到醫院、深夜才離開，「隨叫隨到、親力親為」是林石化給三總醫護人員的最深印象，他也於二○一六年獲醫療奉獻獎。

林石化為人豪爽，面對記者採訪時侃侃而談，沒有大醫院院長常有的「架子」，傳出酒後失態遭調職，三總院內一些醫師們多表示相當訝異。軍方高階將領如有違反法紀的嫌疑時，軍方多會將其調職為司令部委員。

國防醫學院長#

林石化#酒醉

#

高鐵

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/