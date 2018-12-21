小燈泡案 兇手判無期最高院撤銷

2018-12-21

〔記者溫于德／台北報導〕三歲女童「小燈泡」前年三月遭王景玉殘忍斷頸殺害，一審判王無期徒刑，二審考量他「行凶時已經是思覺失調症的半個俘虜」，辨識能力明顯降低而予減刑，雖仍判無期徒刑、褫奪公權終身，也要求王「刑後監護五年處分」，但最高法院認為，應再詳查王犯案時是否有心神喪失或精神耗弱等應減免刑責狀況，昨撤銷發回。

二審論述理由不備、矛盾

撤銷三大理由包括，榮總與台大鑑定後認為王景玉犯案時辨識、控制能力並未顯著降低，二審卻認定鑑定結果有瑕疵、不足採信，逕自認定王因罹患思覺失調症，犯案時辨識與控制能力降低，依法減輕其刑；但最高法院認為，二審相關論述理由不備且矛盾、未盡調查證據之職責。

刑後監護5年 無從執行

其次，二審判處無期徒刑，要求王「應於刑之執行完畢或赦免後，施以監護五年」；但無期徒刑沒有「執行完畢」問題，且假釋不等同赦免，二審顯然混淆「假釋出監」和「執行完畢」情形，使得刑後監護無從執行。

第三，終審認為，二審完全未針對檢方上訴理由說明是否採信及其理由，有違法令重大瑕疵，因此撤銷判決發回更審。

檢方上訴 高院未做說明

前年三月廿八日上午近九時，王景玉當街凶狠犯案，士林地院一審時，慈濟大學教授陳若璋為王心理鑑定，認為再犯機率達六成，再犯風險高；但合議庭依人權兩公約「不得判精神障礙者死刑」，僅判王無期徒刑，褫奪公權終身。

高院二審改由台大精神醫學部主任吳建昌為王精神鑑定，結論仍是「王景玉犯案時辨識行為能力未顯著降低，能理解殺人會遭法律制裁」；但高院合議庭卻認為，王將自己妄想為堯帝，「明顯與現實生活脫節」，認定王「殺人行為不是完全基於自由意志，是思覺失調症的半個俘虜」，基於當下辨識與控制能力顯著降低，符合減刑規定，仍依原審見解判無期徒刑，但新增「刑後監護」以降低再犯風險。

抨擊高院 未盡調查之責

小燈泡父親痛批王毫無愧疚，母親王女泣訴愛女離開後，嚴重影響家庭生活，「希望司法、政府能保障人民基本生活權，讓每個孩子平安長大」。

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