中國重新包裝平潭 在台招攬台青創業

2018-12-21

〔記者鍾麗華／台北報導〕中國拉攏台灣青年赴中國就業創業，近來透過台灣的旅行社、民間團體與諮詢顧問公司等管道，以參訪旅遊、創業考察名義招攬台青赴中，全程免費接待。陸委會表示，現行政策並未對外開放人力仲介服務業，陸資不得在台從事人力仲介或職業媒合等業務，相關個案是否有人力仲介事實，還要由主管機關勞動部審認。

中國福建平潭綜合實驗區的「台灣青年創業就業培訓基地」今年七月底揭牌，中媒報導，平潭加大力度實施「台灣青年就業創業引領計畫」，已舉辦十二期，培訓台青八二六人，未來每年引進千名台青到平潭培訓及實習。

近來有台灣的旅行社、民間團體與諮詢顧問公司等單位，在網路張貼相關訊息，宣稱赴平潭參訪、學習、創業考察、就業安置、政策瞭解，行程規劃七到十五天不等，從台北港或台中港出發到平潭，不但免船票，且全程落地接待，報名資格限定十八歲到四十五歲，活動後「可返台或留中國後續就業創業」。

有台中業者宣稱，今年已帶過四團、每團近五十人，平均一個月至少會出一團到平潭，明年仍會持續辦理。他並稱，已有七人直接在當地就業、二人創業成功。

陸委會說，法律的規定很明確，政策並未對外開放人力仲介服務業，業者用參訪旅遊名義招攬，是否有仲介的事實，須由勞動部來認定。

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