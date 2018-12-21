獨派到機場堵周波 7人被逮

2018-12-21

〔記者鄭景議、黃建豪、沈佩瑤／台北報導〕台北、上海雙城論壇昨天結束，上海市常務副市長周波下午到松山機場搭機離台時，獨派團體到機場抗議，其中有七人因抗議過激，遭到警方逮捕保護管束。一名劉姓女子為了將行動電源拿給遭逮捕的同伴，與警方發生爭執，遭警方壓制時手臂骨裂，送醫治療；警訊後依妨害公務將七人送辦、也依違反民航法送交民航局裁罰。

一女子遭警壓制骨裂

劉女指出，當時她要將行動電源拿給被逮捕的同伴，警察不但出言挑釁，還摔她的行動電源，她才憤怒痛罵警察，反被警方壓制，把她的手壓斷。

警方則表示，當時是請劉女將行動電源交警察轉交，但劉女卻口出穢言，才將劉女壓制，她想奮力掙脫，壓制過程才不慎使劉女受傷。

獨派團體「台灣國」昨於雙城論壇會場的晶華酒店外陳情，呼籲台北市長柯文哲「不要做中共的同路人」，說清楚對中國的態度。統派團體中華統一促進黨也派員到場，雙方各自拿著台獨旗或五星旗隔空對峙，成員間還互嗆「假中共」、「假台獨」。

周波原預計在機場發表簡短談話與受訪，但因獨派青年鬧場抗議，最後周決定取消談話，直接出關。

針對外界質疑警方執法過當，台北市政府發言人劉奕霆表示，因抗議民眾非法集會遊行，警方依法令舉牌警告後，也依相關程序進行驅離，一切依法行事。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/