雙城論壇》柯：兩岸一家親 需要「新名詞」

2018-12-21

府：務實面對兩岸問題 非只是個名詞

〔記者沈佩瑤、李欣芳、鍾麗華／台北報導〕台北、上海雙城論壇昨正式登場，前天在歡迎晚宴上提「兩岸一家親」後，台北市長柯文哲昨在論壇致詞時未再提「兩岸一家親」，他呼籲兩岸應該要以對話代替對抗。柯文哲強調，自己對兩岸關係的態度很簡單，只要雙方存善意，秉持同理心，了解人民需要，一定可以共榮共存，兩岸應該要以對話代替對抗。

柯受訪時也直言，「九二共識」與「兩岸一家親」在台灣已經被標籤化，不管講哪一句，都會有人不爽。柯透露，先前有向上海市台辦主任李文輝表達立場，是否想出一個雙方都能接受的新名詞，以對話代替對抗，不過「外科醫生的基本概念，就是還沒想出更好辦法就先用這個（指兩岸一家親），但要想一個讓大家都接受的好方法」。

柯表示，「兩岸一家親」在二○一五年、二○一七年都說過，這次按照以往基調，「不要再出什麼怪牌」，「我的主論調不變，就是降低緊張、降低衝突」。

柯文哲論壇致詞時指出，他提出「五個互相」，減少不必要的誤會，增加交流，促進善意，鼓勵兩岸人民追求更美好的未來，這也是雙城論壇的意義。雙城論壇已經成為兩岸關係持續進步的力量，在兩岸經濟文化城市的多元交流下，不僅確保兩市的友誼和兩岸和平發展，也增加彼此的瞭解和信任。

柯文哲表示，自己過去擔任醫師，現在擔任台北市長，一路走來就是解決人民問題，增加人民幸福，處理兩岸事務也是同樣態度，只要把人民利益當作第一順位，兩岸一定可以減少很多不必要的爭執，走向共榮合作的道路。

柯文哲也強調，對抗不是解決問題的好方法，合作會更符合兩岸人民的福祉，唯有敞開心胸、加強交流，欣賞別人的進步，透過學習自我成長，才能促進雙贏甚至多贏。

對於柯文哲希望提出兩岸雙方都可接受的「新名詞」，總統府發言人黃重諺表示，兩岸問題應該要被注意的核心，可能不是一個名詞，更重要是如何務實面對、解決兩岸人民權益的相關問題，比方說現在非洲豬瘟疫情蔓延，北京當局應依兩岸相關協議，完整揭露並提供疫情資訊，此時此刻，「與其喊口號，不如快通報」。

陸委會：

兩岸政策 是中央職權

陸委會副主委邱垂正對此則表示，兩岸關係及政策是中央的職權，兩岸城市交流應「少一點政治、多辦一點正事」。

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