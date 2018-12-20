3D列印 台灣氣管移植首例有望

2018-12-20

〔記者簡惠茹／台北報導〕國內目前尚無任何氣管移植手術案例，人工氣管移植重建手術至今更是全球醫學最困難的挑戰；台大研究團隊橫跨六個領域研究客製化3D列印人工氣管移植，今年研究成果已取得兩項專利並完成技轉。台大教授陳晉興表示，目前動物實驗已經有成功案例，後續將進入人體臨床驗證，台灣人工氣管移植首例指日可待。

台大團隊研究有成

科技部再生醫學科技計畫補助台大醫學系教授陳晉興團隊，結合六項跨領域團隊，包含自動化、力學、材料、幹細胞、醫學和倫理專長，兩年前開始研發3D列印人工氣管移植，今年兩項技術獲得專利與技轉，包含3D列印人體氣管釋放藥物和機器手臂培養幹細胞技術，昨在科技部發表研究成果。

陳晉興表示，移植氣管難度高，國內尚未有移植案例，病人通常都要到國外耗費幾十萬美元接受手術，而氣管手術無論是捐贈者捐贈或人工氣管，都面臨「塌陷」問題，研究團隊兩年前開始投入研究，成功克服塌陷問題，接下來更要進一步解決人體排斥和建立排痰功能。

陳晉興表示，傳統使用他人的組織器官或人工器官都會造成排斥，幹細胞可以分化成想要的器官，因此團隊透過機器手臂培養幹細胞，接著種植在人工氣管上，進而生成軟骨、纖毛等組織，讓人體不會產生排斥作用，所有種植的過程都在體外進行。

將進入人體試驗計畫

陳晉興指出，研究今年取得兩項專利並完成技轉，包含3D列印人體氣管可以釋放藥物促進幹細胞生長，今年發表在國際期刊Applied Materials Today，另外還有機器手臂培養幹細胞，藉由視覺抓取空間物件方法，透過機器手臂可以大量培養幹細胞，減少人力負擔和病菌感染，接下來會結合人工智慧，讓機器手臂能自行判讀細胞培養狀況。

陳晉興表示，目前動物實驗已經成功超過二十例，上個月已提出人體試驗計畫，一旦人工氣管移植研究成功，未來氣管移植兩個月內就能完成，包括排定手術日期、抽取病患幹細胞、大量培養幹細胞、製作人工氣管支架將幹細胞植入、以生物反應器培養長成，最後進行手術即可。

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