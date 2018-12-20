國籍法修法開大門// 65名高專人才 歸化為台灣人

2018-12-20

〔記者陳鈺馥／台北報導〕「國籍法」修正放寬外國高級專業人才歸化屆滿兩年，內政部昨日公布，兩年來共六十五名高專人才歸化，十二月十二日最新審核通過六名，包括出生在希臘的音樂家、有科技專長的俄籍、義籍人士等，都順利歸化我國籍，成為正港台灣人。

今年有52人 是去年的4倍

內政部表示，為延攬優秀外國專業人才來台，「國籍法」在二○一六年底完成修法，新增科技、經濟、文化等六大領域高專人才歸化國籍的認定標準，只要在台居留滿五年，即可申請歸化。

內政部指出，今年通過高專人才審查有五十二人，是去年通過十三人的四倍。在歸化的高專人才中，以「教育領域」卅二人最多，其中廿九人是大學教授，另有經濟領域十一人、文化或藝術領域八人、科技領域七人、醫學領域五人，體育及人權領域各一人。

教育領域32人最多 經濟11人

據了解，最新通過審查的六名高專人才，有出生希臘音樂世家的巴洛克音樂家周瓦斯里（Vassilis Tsotsolis），他嫻熟在台灣少有人懂的巴洛克音樂，獲得評委青睞通過審查。

此外，精通東西方哲學的德國籍中研院研究員何乏筆、具物聯網科技專長的俄羅斯籍人士史列波夫、擁有人工智慧專業的義大利籍人士徐有容、馬來西亞籍的何姓外科醫師，及具財務管理專長的林姓人士，皆在十二月通過審查。

「台灣成功吸引世界五大洲人才！」內政部戶政司表示，在六十五名通過審查的高專人才中，原國籍為美國的廿一人占最大宗，其次是馬來西亞籍十三人，亦有南非、紐西蘭、芬蘭、烏克蘭、玻利維亞等國家。

各領域領頭羊 入籍貢獻專業

據悉，兩年來歸化成為台灣人的高專人才，包含土耳其籍當紅藝人吳鳳，長期關注外籍配偶人權的美籍何瑞元，以及曾與導演賴聲川合作、在「暗戀桃花源」舞台劇擔任製作人的楊采薇。

內政部表示，這些外籍人士長期居住於台灣，平均為十六年，最長達四十七年，且多已進入職場許久，於各專業領域皆為領頭羊，對台灣產業提升有相當貢獻，也早將台灣視為另一個家。

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