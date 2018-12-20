學者籲記者拒絕收買 記協促涉案媒體說明

2018-12-20

〔記者楊綿傑／台北報導〕花蓮縣長傅崐萁遭週刊爆出「媒體採購案」，以公家費用將案件包給駐地新聞記者，進行「輿情蒐集」。對此，學者直指這是涉案媒體記者嚴重角色錯置問題，也違反新聞倫理，並傷害所屬媒體的公信力；台灣新聞記者協會昨也發佈聲明表示，涉案新聞從業人員已違反「新聞倫理公約」，也呼籲各涉案媒體的主管應出面向社會說明案情。

ＮＣＣ：媒體應啟動自律機制

國家通訊傳播委員會（NCC）發言人翁柏宗受訪表示，媒體記者的行為，涉及新聞倫理，若有不當，媒體本身就應啟動自律規範機制，進行調查，同時將自律委員會議紀錄與調查報告提送NCC。

中正大學傳播系教授胡元輝指出，記者與受採訪對象間本就不該有各種利益連結，尤其透過政府官員建立金錢連結，讓媒體與政府間的監督關係有所倒置，這樣已屬於「收買」行為，記者應該加以拒絕。

胡元輝認為，從此事件中，也許社會還可留意這樣的情形，是否已經真正杜絕，會不會在其他地方還存在著不同型態的類似狀況，同時媒體業也應該以此為戒，重新檢討內部規範，更應讓新聞工作者認知到，涉外事務的界限及其中倫理的問題。

記協：涉案記者重創同業努力

記協則發出聲明表示，涉及此案的新聞從業人員，已經違反「新聞工作者應拒絕採訪對象的收買或威脅」、「新聞工作者不得利用職務牟取不當利益或脅迫他人」、「新聞工作者不得兼任與本職相衝突的職務或從事此類事業，並應該迴避和本身利益相關的編採任務」等倫理公約。

記協也說，當全國同業都在全力挽救瀕臨崩潰的新聞專業公信力時，這種行為無疑重創同業的努力，嚴正呼籲採編部門主管，立即用最明確的方式告知同仁，哪些行為不被接受。且應立即清查是否還有類似情事；而涉案媒體機構，更應向社會說明案情及所僱用記者的專業操守標準，以及這些行為是否獲得機構默許，用實際的作為回應社會對於第四權的檢驗。

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