新聞幕後》「花蓮王」左手買記者 右手告媒體

2018-12-20

記者花孟璟／特稿

年年受雜誌評為「五星級縣長」的前花蓮縣長傅崐萁，歷年來負面新聞不少，但傅崐萁為了讓自己在媒體呈現上得到「零負評」，花費不少心思。資深地方報「東方報」社長林裕勳就表示，傅崐萁的媒體策略就是「一手棒子、一手胡蘿蔔」，一方面花錢採購媒體報導，對於負面新聞則動輒向媒體提告，企圖利用司法手段打壓不聽話的媒體，達到「寒蟬效應」，結果「沒有一件成案」，不是不起訴、就是中途撤告。

人稱「花蓮王」的傅崐萁，從股市打滾時期一直到立委期間，包括台鳳炒股案、合機內線炒股案等負面新聞，導致傅崐萁對媒體十分不信任，認為即使自己接受媒體採訪，最後見刊內容也會被片面切割，導致「報導偏頗」。

傅當上花蓮縣長後，策略改「恩威並施」，花蓮的媒體生態特殊，小地方經濟不興盛，卻有更生日報、地方有線電視台，網路興起後又有花蓮電子報，媒體最重要的經濟收入就是廣告，縣府成為地方報最大的廣告買主。

此外，縣府大大小小的媒體採購標案，如每一季都直接派報到家戶的縣政報導、○二○六地震專刊等，都由得標的更生日報出刊，過去各家電視台及平面媒體也都標過縣府的媒體採購案；而蔡碧仲上任後，首度揭發的縣府標案，更首度有媒體記者以自然人身分得標，讓其他縣市政府的新聞科公務員都瞠目結舌「原來可以這樣做」。

一手蘿蔔的同時，另一隻手拿棍棒，花蓮「被縣府提告最多次」的東方報社長林裕勳說，東方報有多達三、四十條新聞被花蓮縣府提告，共提告三次。縣府的作法，是由傅崐萁自訴加重誹謗、侮辱公署等，有一次該報報導「檢調傳訊五六位縣府公務人員」，就被花蓮縣府提告侮辱公務人員，「明明這些事都是事實，也可受公評」，最後不是不起訴、就是不成案。

他透露，花蓮縣政府會從「記者告到編輯、社長」，利用司法手段打壓不聽話媒體，最可悲的是縣府每一件提告案都有「御用的台北知名大律師」協助，而地方報在花蓮卻沒有律師敢辯護，就怕「接案就被查帳」，造成寒蟬效應。

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