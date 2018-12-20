14家媒體15記者被花蓮王「包養」 4人請辭

2018-12-20

縣府限制性招標 讓記者取得標案

〔記者蕭宇涵、粘湘婉、蕭方綺、陳昱勳、花孟璟／綜合報導〕花蓮縣前縣長傅崐萁遭立委段宜康爆料，涉嫌以「縣政宣導平面素材資料庫蒐集建立」共廿五個採購案為名義，讓十五名電視台或平面媒體記者，透過限制性招標取得標案，每案金額從十四萬到廿八萬餘元不等，受託進行「輿情蒐集」，形同用錢「包養」記者。

事件爆發後，名冊在列的東森電視台、台視、客家電視台、聯合報記者，四人已先請辭。民視、原民台則先將記者停職，進行調查。

部分媒體稱仍在調查中 未做處分

壹電視和年代表示「內部調查中，暫不回應」，三立也稱，仍在調查中，都尚未對記者處分。

中視吳姓記者的編制是在中天電視台，雖同屬一個集團，但等於「中天」在名冊上有兩名記者，包括吳姓、廖姓記者。中天新聞部副總裁邱佳瑜人在國外，僅簡短回應「尚在了解當中」。

TVBS則否認自家記者涉入，指記者李汪勝知悉縣府意圖後，覺得不適宜參與投標就予以婉謝，「TVBS與此案無關，名單上的曾萬昌，為獨立製作公司之個體戶（大都會攝影工作室），非TVBS記者，也非李汪勝的代理人。」

對於自家記者涉入，台視表示，「經查證屬實，花蓮駐地記者自請辭職」；東森也回應該名記者已自行辭職，即刻生效。

聯合報發聲明表示，「有關花蓮縣政府邀請記者蒐集施政新聞一案，經查，本報花蓮記者接受有酬之勞務給付，事前未循內部管道報告，所蒐集內容，也未刊載在聯合報系任何新聞平台上，但有違報社內部規範，該員已自請辭職。」

不過，地方報更生日報社長謝立德說，他透過媒體報導，得知田德財、何國豐兩名記者接受縣府針對個人的勞務採購，但他「不會干涉記者在外行為」，只要份內工作完成即可，是否懲處還得再「研議」。

花蓮電子報記者黃宣寓稱「個人媒體」跟其他媒體記者狀況不一樣，他「本身就是媒體老闆」，他認為，標案的招標程序都是合法的，協助輿情收集也是希望讓縣府聽見基層民眾的想法及心聲。

各媒體對涉入記者的處置

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/