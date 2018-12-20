傅崐萁「包養」記者 採購案露玄機

2018-12-20

未依法結案上網公告 研考處長報告蔡碧仲

〔記者花孟璟／花蓮報導〕因炒股案入獄的花蓮縣前縣長傅崐萁，任內連續二年砸五四六萬餘元，以廿五個標案針對媒體記者個人做勞務採購。花蓮縣府秘書李旭寧昨指出，花蓮縣代理縣長蔡碧仲九月上任後，新任行政暨研考處長謝明宏主動發現，勞務採購標案早就結案，卻未依法於結案卅天內上網公告，主動報告縣長，縣府十月份才將決標公告上網！

謝公秉稱沒負責標案 被縣長室打臉

公告在政府採購網的資料顯示，這批「縣政宣導平面與影片素材」標案共廿五個，金額從十四萬到廿八萬餘元不等，跨越一○六年、一○七年，採購對象是自然人、採取限制性招標因此免上網，十四家媒體的十五名記者中，有十人「連續二年都拿到標案」，最高一人就拿走四十五萬八千八百元。

隨著傅崐萁下台的縣府前秘書長謝公秉接受週刊訪問時強調「我沒負責標案、數字我也不是很清楚。」但昨被花蓮縣政府縣長室發出聲明「打臉」。花蓮縣長室聲明指出，縣府調查發現，包括「縣政宣導影片素材資料庫蒐集建立採購」與「縣政宣導平面素材資料庫蒐集建立採購」兩案，皆由時任縣府副秘書長謝公秉會核意見及簽章，絕非所謂「我沒負責標案」。

縣長室聲明 縣府新聞科竟拒絕轉發

然而，花蓮縣代理縣長蔡碧仲任期將屆，本月廿五日新任縣長徐榛蔚將舉辦就職典禮，讓府內公務員人心浮動，也因此為了回應週刊報導，縣府昨天出現兩套回應聲明稿，甚至縣長室對謝公秉的打臉聲明竟「差點出不了縣府」。

稍早新聞科黃姓科長在未經縣長室最後確認前，自行發出回應稱「輿情蒐集本來就是每個縣市政府重視且必須做的事」、「由媒體取得輿情，上呈給決策者做為施政的參考，記者也不會因為參與了這樣的勞務採購案而對縣府的任何報導有所偏頗」，並強調「一切都是合法採購程序」。但蔡碧仲下午受訪則說，新聞科的發言內容不恰當，是他個人的回應，不代表縣府看法。

下午因縣府新聞科拒絕轉發縣長聲明給媒體LINE群組，最後秘書只好透過「蔡碧仲縣長室」的記者群組自行發出聲明，結果「又有多位媒體記者踢出群組」，包括標案中的勞務採購記者。縣長室秘書私下批判：「這就是好精彩的花蓮國日常」。

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