樂見城市交流 陸委會︰少點政治 多辦正事

2018-12-20

〔記者黃欣柏、鍾麗華／台北報導〕台北上海雙城論壇今天登場，陸委會主委陳明通昨在立法院內政委員會受訪時表示，祝福論壇能順利完成，但論壇有其目的與議程，應「少一點政治，多辦一點正事」，「不要什麼都把政治扯在一起」。

陳明通指出，城市交流是陸委會的政策，陸委會很願意從旁協助，先前中國上海市台辦主任李文輝率領的「踩線團」來過台北，也很滿意地回去了，他當然也希望這次論壇能順利完成。

針對雙城論壇，成大政治經濟學研究所教授洪敬富分析，雙城論壇表面上是城市交流，其背後卻是為政治服務，因為上海參與論壇，須與北京、國台辦磋商討論，並得到中共中央的指示。北京的政治計算很清楚，他們知道選前若與柯文哲辦論壇，具有政治宣示與意涵，會有押寶問題，寧可先暫時觀察台灣的政治風向與氛圍，待選後情勢明朗再說，這是北京早已設定好的政治議程。

學者︰中國放長線 讓柯變活棋

洪敬富認為，雙城論壇對北京而言，具「一石多鳥」目的，一方面可繼續孤立民進黨政府、「教訓」蔡政府、分化台灣民意；另方面可適度拉抬柯文哲，因為柯文哲極可能參選二○二○年總統，北京某種程度上也是在「放長線」，讓柯文哲成為可以掌握的活棋。另並做為台中市與高雄市與中國交流的參考，這也是為何在新任縣市長上任前舉辦論壇。

台北醫學大學通識中心教授張國城也認為，北京藉雙城論壇觀察台灣選後的政治生態，以及台灣各界對雙城論壇反應，同時測試柯文哲的聲望，了解台灣社會對柯從事兩岸交流的反應，畢竟柯文哲可能會參選總統。民進黨政府為修補白綠關係，對於中國來台參加雙城論壇的人員全都放行。

淡江大學戰略所教授翁明賢說，透過雙城論壇舉辦，北京企圖帶動台灣與中國的城市交流，除台北與上海的城市交流外，未來其他國民黨執政縣市也會跟進，這正符合中國從二○一六年以來，從「地方包圍中央」的策略，透過地方政府來推動對台卅一項措施，切割中央，有利對台的統戰作為。

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