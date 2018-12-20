焦點評論》美中在台灣的角力

2018-12-20

記者鄒景雯／特稿

在戰略清晰的年代，再敏感的國際角力，全都講大白話，這是過去幾十年來「只可意會、不能言傳」時代，所無法想像的事情。在民主的台灣，這個美中之間最微妙的交疊前沿，這樣的場景正在熱鬧上演，也刻在進行激烈的民意拔河。

自一九七二年以來，沿著季辛吉的戰略路徑，中國對於「台灣問題」一向是大聲嚷嚷，美國總是「理解與尊重」，從來不多說廢話。即使是一九九六年，華府派出航空母艦戰鬥群前來，在軍事上採取明確的具體行動；但是在政治上，美國堅持台灣政府必須在被規範的軌道內運行，甚至在事後柯林頓於上海祭出「三不」對台進行懲罰，以穩定美中關係。台海爆發危機尚且如此，何況是尋常時候，美國的「低調」自持。

台灣進入民選時代之後的最近二十多年間，中國再武力崛起，由於其實力距離美國仍有相當差距，老美從不改老神在在，至今皆然；例如，對於相關問題稍有涉獵者就知道，美軍針對解放軍「萬一」對台蠢動，早已備有最壞劇本，其中，必要時封鎖台灣海峽，摧毀中國沿海所有港口，切斷中國對外的生命線，就是方案之一。

相對於軍事上的極度篤定，美國在政治上的對台掌握，客觀而言，似乎逐漸出現了起伏。前面多少次的大選，華府對於台灣兩個主要政黨是必然的「藍綠通吃」，細數歷次競選過程，哪個想當選的，不想辦法能夠有趟訪美之行？赴美應試如果不過關，華府政客還會放話修理，此等素材，馬上也會成為競爭對手援以向台灣選民訴求的有利武器。不過，這樣的傳統，在這次九合一選舉卻出現了「逆流」。

最近，美國跨黨派的參議員聯名致函美國國務卿龐皮歐，要求關切中國干預台灣選舉的圖謀；《華盛頓郵報》刊出專欄文章，講得更赤裸，直指「中國的總體目標是將蔡英文換成更容易控制的領導者，藉以增強對台灣的掌控」，儘管十一月的選舉僅止於地方層級，無涉國家議題的選擇，然而會引起友台勢力的重視，實其來有自。

因為，上個月的競選期間，為了穩定局面，美國方面非但沒有置身事外，還可謂使出了「渾身解數」，除了航母前來台海進行震懾，在文場，上從副總統彭斯的公開讚揚台灣的民主，對中國提出嚴厲的指控，下到前AIT駐高雄處長杜維浩在臉書為高雄加油，結果一仗下來，國際普遍解讀：民進黨的重大挫敗，可能讓中國更加有恃無恐，並在未來增加對台灣政壇的影響力。換言之，美中在台灣選票市場上的角力，好像出現了過去不可能令人相信的反差，這個現象當然不能掉以輕心。

對於美國來說，中國在「改革開放四十週年」之日，重啟機艦擾台，是示威表態；但是一個更壞的劇本是，中國繞過力不如人的軍事衝突，藉由台灣自由民主開放的環境，以威脅利誘、網路攻擊，發動無煙硝的戰爭，來改變台灣選民投票的取向。

台灣的民主發展到今天有這麼不堪一擊嗎？希望台灣公民共同的答案是否定的。

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