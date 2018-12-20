美議員籲調查 中國干預台灣選舉

2018-12-20

致函國務卿 指中國試圖侵害全球民主 美政府須採必要行動

〔記者呂伊萱／台北報導〕美國參議院賈德納、魯比歐等六位跨黨派參議員，近日共同致函美國國務卿龐皮歐，關切中國干預台灣選舉的相關指控，呼籲美國政府應「盡一切努力」協助台灣進行調查、並採取必要行動，避免此類干預再次發生。

共和黨的美國參議院外委會亞太小組主席賈德納、參議員魯比歐與克魯茲，與民主黨籍的瑪斯托、庫恩斯和班奈特，於十二月十三日聯名致函美國國務卿龐皮歐、財政部長努勤、國家情報總監柯茨與聯邦調查局長雷伊。賈德納於美東時間十八日發布新聞稿公開此事，呼籲美國政府回應中國干預選舉的指控，同時公開信函全文。

六位參議員在信函中表示，中國試圖侵害全球民主，威脅美國盟友與繁榮。參議員指出，在台灣剛落幕的地方選舉中，台灣政府與獨立觀察家指控中國利用非法工具與假消息，試圖影響選舉結果。參議員們認為，應「嚴肅看待並立即處理」這事，因為若相關指控為真，不僅影響台灣未來，也會影響其他中國有意染指的民主國家。

參議員並詳述相關調查與指控，例如台灣於十月時公開指出，當局正在調查三十三件中國試圖以資金干預台灣選舉的情資；台灣政府也指控北京試圖利用假消息影響公眾對特定候選人看法，並利用臉書、LINE和PTT等社群網站與訊息平台散播假消息；部分候選人也公布網址，指出這些不實指控來自北京；或有指控指出中共相關人士涉及賄選與脅迫選民。

信函引用美國國務院副助理國務卿巴斯比（Scott Busby）十一月訪問台北時所說：「當印太地區其他地方面臨民主倒退和人權侵犯時，台灣是重要典範。鑑於所面臨的挑戰，台灣和美國這樣的民主體制應站在一起，推動一個免於壓迫、審查和剝削、且更光明的未來。」

參議員們透過這封信函，表達對於阻止這類干預的支持，「清晰表明我們和民主國家並肩作戰」，以對抗破壞其主權和自由的意圖。參議員們鼓勵各行政部門「盡一切努力」支持台灣調查這些指控，並採取必要行動做出回應，避免這類干預再次在台灣或全球其他地方發生。

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