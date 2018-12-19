出殯車隊司機國道昏迷 2男急智救全車38 人

2018-12-19

遊覽車90公里車速 擦撞內側護欄

〔記者湯世名／彰化報導〕彰化縣和美鎮某喪家昨天要送往生者到南投縣火化，出殯車隊行經國道三號快官路段時，滿載三十八名喪家家屬的四十九歲王姓遊覽車司機突因急性心肌梗塞昏迷，車子以九十公里車速擦撞內側護欄，情況危急，所幸一旁的屈姓男乘客緊抓方向盤，另名梅男設法將司機的腳自油門踏板挪開、排檔打空檔，兩人合力穩住方向盤，最後車子平安停靠路肩，結束九十秒驚魂，兩人臨機應變救了全車乘客，不過駕駛王男送醫搶救仍不治。

昨上午八時三十分，包括前導車、靈車及遊覽車三輛車從彰化縣和美鎮出發，要到南投縣水里為往生者火化，車隊行經國道三號彰化市快官路段中線車道時，遊覽車王姓駕駛突然右手摸胸口，緊皺眉頭，接著往後微傾陷入昏迷，左手還放在方向盤上，一旁的屈姓男乘客渾然不知。

乘客穩住方向盤 車子平安停路肩

車子隨即擦撞內側護欄，「碰」的一聲劇烈晃動，護欄反光板被撞斷好幾支，屈男發現駕駛昏迷，趕緊用左手抓方向盤並呼叫：「趕快來人，快來幫忙啊！」梅姓男子則從後方乘客區趕來，將排檔打入空檔，兩人抓著方向盤，梅男並試圖將王男踩踏在油門的腳搬開，屈男則高喊：「趕快叫救護車！」遊覽車滑行了數百公尺，總算平安停靠路肩，乘客說，還好沒翻車。

車上乘客驚魂甫定，趕緊為王男ＣＰＲ並等候救護人員。彰化基督教醫院副院長周志中表示，當時王姓司機腦部已呈現「缺氧性腦病變」（俗稱腦水腫），緊急施以心導管手術，確定為急性心肌梗塞，啟用葉克膜並送往心導管室搶救仍無效。周志中呼籲，這幾天氣溫變化劇烈，是心臟病發重要因素，有心臟病史或年紀較長者都應特別注意保暖。

司機不治 民俗專家：疑相沖中煞

遊覽車公司表示，王男服務二十一年，身體狀況正常，昨開車時還跟乘客有說有笑。民俗專家蒲慶峰說，有可能是往生者的生辰、出殯日子與王男八字正好相沖，且台語「出山」有諧音「出凶」的意思，意指會有凶煞的遭遇，司機才會出現中煞現象。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/