來台不到一年水土不服 中國滴滴出行停擺

2018-12-19

滴滴計程車 叫車服務悄喊停

〔記者陳炳宏／台北報導〕中國最大的共享汽車品牌「滴滴出行」今年一月中才大張旗鼓進軍台灣市場，撐不到一年就驚爆台灣業務停擺，客服體系已由香港接手，雖然台灣帳號仍可前往中國、香港、日本等地叫車，但台灣叫車服務全面喊停；「滴滴出行」台灣代理商樂迪科技委託的台灣公關公司證實，因台灣相關圖資與港澳台相關服務正在進行調整，「滴滴計程車」十二月初已「暫緩服務」。

「滴滴出行」是透過代理商樂迪科技進軍台灣，推出「滴滴計程車」、「滴滴順風車」兩項服務。「滴滴計程車」是與台灣在地計程車合作，初期打出運將下載就給兩百元禮券、首次成功載客再給五百元媒合獎金，宣稱有逾兩千名運將加入；「滴滴順風車」則類似Uber（優步）的App白牌車叫車服務，但因被交通部公路總局認定涉違法載客，屢遭開罰，早已停止服務。

台灣帳號 仍可在中港日叫車

「滴滴計程車」近來也悄悄喊停，其App首頁高掛「滴滴計程車目前所在的區域服務調整中」，記者詢問線上客服，直接由香港客服以簡體中文回答，「由於系統正在進行維護與調整，暫停台灣地區叫車服務」；但台灣帳號仍可前往中國、香港、日本、澳洲等地叫車，顯示台灣使用者個資已進入中國滴滴出行掌控的伺服器。

客服體系 已由香港滴滴接手

業界早盛傳，台灣滴滴出行管理團隊十二月初已停擺，目前相關業務由香港滴滴負責。

樂迪科技委託的台灣公關公司表示，先前因遭公路總局裁罰，「滴滴順風車」業務已喊停，由於還在訴願，為尊重主管機關，也正在調整「滴滴計程車」圖資與相關內容，所以中斷服務，若訴願確認相關業務在台灣無法進行，會將相關圖資與內容下架。

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