蔡：派系不是民進黨的一切

2018-12-19

〔記者謝武雄、蘇永耀、何玉華／綜合報導〕總統蔡英文「六都行」昨天到第二站桃園市，與市長鄭文燦會談，氣氛比起首站的「蔡柯會」輕鬆許多，讓她幽默地說：「今天全台各地不是都比較暖和嗎？」被問到行政院長賴清德可能在明年一月十日辭職，蔡英文表示，她不清楚這個消息，近來與賴院長的例行性會面都沒談論到這個問題，若院長覺得有需要，隨時可以提出來討論。

不清楚賴揆將總辭的消息

另對民進黨新北市黨部主委余天稱「民進黨被新潮流綁架，總統也被新潮流綁架」，媒體詢問蔡英文對黨內派系的看法，蔡總統幽默回說：「我旁邊不就是坐了一個新潮流的嗎？」她說，外面總以派系角度看民進黨，但派系不是民進黨的一切，每個派系怎麼定義，連派系的人都搞不清楚，所以「我也常常搞不清楚鄭文燦還是不是新潮流派系」，但最重要的是每個黨員對黨都有一份責任，有共同目標，大家還是會團結在這個目標下。

鄭文燦表示，他與黨內六名中生代共同推舉行政院秘書長卓榮泰參選黨主席，重點就是超越派系，這是「告訴大家，黨是大家的，要共同承擔」，而卓還是要經過黨內競爭的洗禮，因為黨主席是由黨員直選產生。鄭強調，執政表現要好，要像一個團隊，要將派系感受、個人利害放到零，這就像一條船，船沉了就甚麼都沒有了，所以大家要共同承擔，責任不單單在總統身上。

蔡總統昨在總統府「迴廊談話」時，也被詢問是否有慰留打算退黨退流的新潮流創黨大老吳乃仁，總統說，她是從媒體看到報導，大家非常愛護民進黨，希望民進黨更好，在這基礎上，大家都會為黨多想一點。

參選民進黨主席的卓榮泰昨拜會新北市議會民進黨團。他表示，民進黨的黨主席是誰並不重要，重要的是台灣要有什麼樣的執政黨？他認為黨內競爭應該和諧、團結一致，他被貼上「保皇黨」標籤，是有點遺憾，但他會盡量撕掉。

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