柯嗆綠交戰犯？ 蔡：沒聽過這事

2018-12-19

柯：在我們辦公室裝竊聽器嗎？ 要怎麼交？ 算了啦

〔記者蘇永耀、沈佩瑤、黃建豪／台北報導〕蔡英文總統上週與台北市長柯文哲進行「蔡柯會」之前，傳出柯曾嗆「先交出戰犯」，蔡總統昨在「迴廊談話」回應，沒聽過這事，大家政治解讀的比例可以放低一點；柯文哲昨被問到此事則大打太極，一下反問：「記者在我們辦公室裝竊聽器嗎？」一下又說台灣不缺謠言，最後說：「要怎麼交？算了啦。」

外傳柯陣營因這次台北市長選戰過程及最後險勝，對綠營頗有怨氣，在蔡總統提出要與柯文哲會面時，柯還私下說出氣話，請民進黨：「先把戰犯交出來！」

對此，總統說：「我沒聽過這件事情，這也不是我的認知。」她與直轄市長的見面，其實很簡單；此次地方選舉之後，她曾向當選的直轄市長致電恭賀，並相約會晤，進一步了解中央與地方可以強化合作的地方。

總統說，不論是市政問題或中央在台北市的很多建設計畫，都可以有更好的協調，這是見面的本意，過程也是如此。她不能要求大家不能有政治解讀，但她希望政治解讀的比例可以「放低一點」，把國家、台北市或各直轄市所需要的建設的重要性進一步抬升出來，讓中央與地方合作解決問題。

總統府也澄清，指總統與柯市長會見，都由總統府與市府發言人會商安排，不存在報導所稱情事，總統與六都市長當選人的會見安排，主要是就未來施政方向與重大政策，有哪些需要中央政府共同合作，或是提供協助等，進行交流討論。

不過，柯文哲昨被問及此事先是避答，笑稱奇怪，「記者是在我們辦公室裝竊聽器還是怎樣？」言下之意似乎默認。但當媒體追問究竟有沒有講？柯又改口說：「不是啦！他們在哪裡聽到的，話常常就轉、轉、轉，應該去追問寫這篇的記者在哪裡聽到的。」

至於心中是否真的希望民進黨交出戰犯？柯僅雙手一攤說：「怎麼交？唉唷，算了。」是否覺得消息是總統府故意放出？柯說，台灣最不缺的就是謠言，不然晚上call in節目怎麼辦？

陳景峻籲柯學會放下怨恨

而曾做為白綠溝通橋樑的民進黨籍副市長陳景峻，在替柯文哲輔選期間備受責難、事後也被民進黨新北市黨部認定違反黨紀，心中早萌生去意。陳昨天隔空向柯喊話：「如果針對一個政黨心中有恨有怨的話，對人民不是福氣，要學會放下、容忍。若只考慮自己的利益，人民不會接受，中央跟地方還是要一起合作。」

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