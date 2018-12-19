2018-12-19

記者鄒景雯／特稿

二○二○究竟在競爭什麼？一言以蔽之，恐怕無非是「希望」二字。哪個人、哪個黨可以帶給國人以及這個國家更大的希望，這個人、這個黨就比較容易取得勝算，贏得總統大選。

稱政治人物正是個希望販賣者，一點也不過份，近代每個國家前進的歷史中，特別在政治領域，每個階段總是有領頭羊的角色，這些能夠號召羊群集體行動的菁英，不論他們最終是判斷正確把羊兒催促登頂，或是走錯路一起跳下懸崖，在過程中最主要的驅動力，肯定就是對於未來美好的希望。

先不談大的，即使是規模較小的地方選舉，亦是如此。例如這次兩黨在高雄市的競爭，雙方都在力拚誰編織的希望受到較多市民的青睞。陳其邁叫賣的是產業轉型升級，希望掙脫目前的邊陲困境；韓國瑜推銷的則是底層生存的應急想像，同時不忘灑上燦爛的夢幻，例如讓人不免一笑的愛情摩天輪等等，結果多數高雄市民顯然認為後者給予他們的期待感較大。

希望的氣球愈大，愈有助於升空，不過，也要小心希望值過高，即吹過頭的風險。例如韓準市長選前誇下要找迪士尼到高雄的海口，然其尚未上任，最近已經急速修辭為：不是想蓋就蓋。這類膨風如果太多，讓希望破滅，那麼當選日就會成為聲望走下坡的開始，除非有更大的希望出現並且能夠實現，否則希望必然是要被檢驗的。

九合一選後，民進黨帶給國民黨很大的希望，二○二○列車因此提前開動，甚至有高達五組人馬已經形同表態，準備要在黨內初選一決雌雄；然而包括吳敦義、朱立倫、王金平、張善政或是馬英九，都不能把成功寄託在對手的失敗之上，他們究竟要提供台灣人民什麼樣的希望，將決定國民黨是否能在這麼短的時間之內消除過去國人的不良記憶，重新得到信任。

進攻的一方，容易一鼓作氣，防守的一方，可就局勢複雜了。二○一六年蔡英文給大家的希望是，踩下馬政府往西飆速的煞車，推動領航型的產業發展，完成年金改革，整頓國家財政，還有清算不義黨產，使民主政治有公平競爭的機會。兩年半後的今天，民進黨遇到前所罕見的嚴重挫敗，這個黨會不會被打回原形，關鍵絕對不在團結與否，而在蔡英文還能帶給大家什麼新希望？

民進黨的挑戰，不僅在於希望的內容要更新，還在於蔡英文相對於國民黨人，除了馬英九外，其他都沒當過總統，多少具有大小不等的猜想空間，好比是預售屋，而蔡英文的總統品牌是既成品，住好住壞，大家見仁見智，已經心裡有數，如何把成屋活化、增添新鮮感？不是一件可以輕鬆得手的價值再造工程。

說到底，台灣還有希望嗎？這個希望是什麼？正是二○二○總統候選人的公開考題。

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