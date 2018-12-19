爭總統大位門票》朱將下鄉蹲點 吳感恩之旅暖身

2018-12-19

朱卸任後擬成立基金會或辦公室 吳週六先跑彰、投兩縣

〔記者賴筱桐、施曉光／綜合報導〕國民黨在九合一選舉勝利後，二○二○重返執政機率大增，黨內眾「太陽」也摩拳擦掌、力爭下屆總統大選的入場券，其中又以新北市長朱立倫與黨主席吳敦義的動向備受關注。據了解，朱立倫卸任後擬成立基金會或辦公室，未來將安排行程至各地「蹲點」，爭取民眾支持。

朱最後的市政會議 再表態全力以赴

吳敦義的「感恩之旅」則將於週六（廿二日）啟程，一天連跑彰化縣、南投縣兩勝選縣市，預計在農曆春節前完成感恩之旅。

朱立倫昨主持任內最後一次市政會議，對市民及市府團隊表示感謝。談到廿五日卸任後的規劃，朱立倫表態：「大家對我的期待很清楚，我的目標也很清楚，一定全力以赴。」展現角逐二○二○總統大位的企圖心。

媒體詢問，未來是否比照前總統馬英九下鄉「long stay（長住）」，累積政治能量？朱回應，現在都說完，廿五日就不用再說了，廿五日以後會再向大家報告。

根據親近朱立倫的人士透露，朱立倫卸任後規劃籌組基金會或辦公室，以「全台走透透」、「拜會老朋友」的方式深入基層、傾聽民意，一路跟隨朱打選戰的子弟兵、民政局長江俊霆將是組織核心要角，並由熟稔媒體運作的新聞局長張其強擔任媒體聯繫窗口，由於副市長李四川等朱市府團隊人才被「借將」到外縣市，「朱家軍」在各地開枝散葉，有利於朱二○二○的選戰佈局。

被問到近期除了與馬英九碰面外，是否向黨內其他大老請益？朱立倫表示，沒有特別安排，與誰碰面都是很自然的情況，前天有媒體報導指「馬總統要結盟」，他反問：「什麼叫結盟？難道要三結義或者是結拜嗎？」大家都是黨內的同志，馬英九是我們的前總統、前主席，吳敦義是國民黨主席領導全黨，他強調：「我們是結黨，不是結盟。」

除了朱立倫展現企圖心外，被外界視為藍營參選二○二○熱門人選之一的吳敦義，日前經中常委建議循以往作法，在各直轄市、縣市舉辦選後全台謝票的「感恩之旅」，將於廿二日啟程，雖然黨內強調這是例行公事，但外界多以為二○二○暖身作解讀。

吳辦茶會 邀縣市被提名人及地方幹部

九合一選戰吳喊出「決戰中台灣」，被他列為「贏一個就是贏，如果兩個都贏就是大贏」的台中市、彰化縣雙雙到手，因此廿二日首站就要抵達彰化縣，下午則會拉到故鄉南投縣。

根據規劃，吳敦義的「感恩之旅」預計在農曆春節前要完成，活動型態上將以茶會為主，除將邀請直轄市、縣市長被提名人外，對象還包括議員、鄉鎮市長、鄉鎮市民代表被提名人，以及輔選當地選區的相關中常委、地方幹部等。

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