美國會通過「亞洲再保證倡議法案」 學者：美視台灣為印太戰略一環

2018-12-19

〔記者呂伊萱／台北報導〕美國國會通過「亞洲再保證倡議法案」（ＡＲＩＡ），學者昨指出，此為印太戰略的綜合性立法，而在此重申對台承諾，與過往美國對台的單邊政策安排相比，顯示美國將台灣視為印太戰略一環，且是印太戰略重要的基礎之一。

美國國會參眾兩院於本月前後通過「亞洲再保證倡議法案」，作為發展美國具長期戰略視野的印太政策。法案對美國與中國、印度、東協國家間的雙邊關係，以及美日韓安全夥伴關係、四方對話、對台承諾、北韓議題策略、促進印太區域經濟及提升民主人權活動等均有著墨。

台灣智庫執行委員賴怡忠受訪說，ＡＲＩＡ法案是國會版之於印太戰略的綜合性立法，不是另立新法，而是視野更完整的整合法案。具體而言，法案也授權政府每年撥款支持印太地區的民主、法治與公民社會。賴指出，過去美方提到「六項保證」是對台政策基石，這次在美國印太戰略之下列出，和過往對台單邊的政策安排相比，顯示把台灣視為印太戰略一環，且是美國印太戰略裡面重要的基礎之一。

淡江大學國際事務與戰略研究所副教授黃介正指出，ＡＲＩＡ法案內容涉台部分和歷年國防授權法案及已經公布實施的台灣旅行法等多少有些重複，他認為這次是補充，或者更實際闡述美國對印太地區的戰略構想，但某種程度上也讓美中在亞太地區的競逐增添柴火。

政大國關事務所榮譽教授丁樹範則表示該法案強化美國承諾，但「有點畫蛇添足」，因為沒有太新的東西 。

美國國會參眾兩院本月前後表決通過「亞洲再保證倡議法案」（Asia Reassurance Initiative Act of 2018），重申美國對台安全承諾，並呼籲定期軍售與鼓勵資深官員訪台。該法案由聯邦參院外委會亞太小組主席賈德納（Cory Gardner, R-CO）領銜提出。（美聯社檔案照）

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