分化我官民 國防院揭露中國統戰三招

2018-12-19

〔記者涂鉅旻／台北報導〕中國對台持續文攻武嚇，國防部智庫「國防安全研究院」近日公布「印太區域安全情勢報告」，點出中國三項對台統戰作為，分別為「推進兩岸經社融合」、「區別官民朝野分化台灣」及「片面改變兩岸現狀」。該報告警告，如台灣未能在戰略層面，提出整體性政策因應統戰，未來中國在台影響力將持續增加，並侵害台灣主體性及民主。

在「推進兩岸經社融合」部分，報告指出，中國已自經貿交流向社會交流延伸，並從過去單方「讓利」，進而強調精神思想融合。除降低台灣學生以學測成績赴中就讀大學門檻，也推動「對台卅一項措施」及強化各項交流。另，加強對台「銳實力」作為，試圖減輕台灣民眾負面觀感。

在「區別官民朝野分化台灣」方面，報告指出，中國仍採「兩手策略」，在打壓我國際空間、機艦繞台威脅同時，提出「對台卅一項措施」、「港澳台居民居住證」單邊作為，更企圖以「區別對待」方式，分化我民眾與政府。

「片面改變兩岸現狀」部分，報告指出，中國打壓台灣目的與效果有三，其一為向世界政府、人民持續推行中國的「一中原則」；其二，中國宣示台灣國際空間，須在中國同意下進行，更警告我未承認「九二共識」，兩岸關係只會更差；第三，中國從法理上在國際嚴格對中華民國「去主權化」，懲罰疑有台獨言論行為者，對國際則透過「不對稱懲罰」強制更改台灣名稱，形塑國際對「中國台灣」的認知。

黨政人士指出，我方因應中國「銳實力」的作為有三，首先，仍須凝聚內部共識，避免輕易被分化、滲透；其次，應強化兩岸交流次序管理機制，提升資訊防護法制工作；第三，加強各國交流合作，揭露中國「銳實力」最新型態，參考他國防衛作為與法規，並共同應處。

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