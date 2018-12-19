新南向再突破 台印度簽新版投資協定

2018-12-19

同步簽署優質企業相互承認協議 提升貨物通關速度

〔記者黃佩君、呂伊萱／台北報導〕蔡政府新南向政策再度有所斬獲，我國與印度昨簽署「台印度雙邊投資協定（ＢＩＡ）」及「台印度優質企業相互承認協議（ＡＥＯ）」。其中，自二○○二年以來即未再更新的台印度投資保障協定，新版在兩年多協商後，我駐印度代表田中光與印度台北協會會長史達仁昨共同完成簽署，為台商因應美中貿易戰轉移生產基地，及深入十三億人口印度市場增添助力。

因應美中貿易戰 協助台商轉移生產基地

這也是繼去年台菲投保協定更新簽署後，「一年一簽」的第二個投保協定成果。

台印度雙方去年敲定投保協定將進行更新，今年上半年完成草案，在近月緊鑼密鼓協商後，雙方昨正式在台簽署；本次簽署內容除更新台印度投保協定外，也簽署優質企業相互承認協議，將有效提升雙方貨物通關速度及安全性。

史達仁表示，ＢＩＡ及ＡＥＯ相輔相成，台印度雙方可善用這兩份文件，擴大雙邊經貿動能及打造更多合作平台。

經濟部長沈榮津說，投資保障是在印度台商主要關切議題，台印度舊版ＢＩＡ自二○○二年簽署，二○○五年生效迄今已十三年，因此與印度重新洽談並簽署新版ＢＩＡ，是政府重要任務；未來再結合Taiwan Plus辦公室之服務，可協助我業者爭取龐大印度市場商機。

透過第三地間接投資 新版納入保障範圍

過去協定僅保障台商直接在印度投資，新版納入透過第三地間接投資，如台商自越南、新加坡等地轉投資等都納入投保範圍，更有助台商在美中貿易紛爭下，整體新南向彈性佈局。

此外，台商在印度的多元投資型態均受到保障，可自由選擇以任何合乎當地法規之形式如公司或合夥等，或以其他國家投資人名義前往投資，各種形式的投資如動產、不動產、智慧財產權及債券等，也均受到保障。

另台商在印度人身安全也可享受國際保護水準保障，印度對台商之措施，不會違反習慣國際法之標準，對台商之財產安全提供必要的保護；台商也可與印度國民享同等投資待遇。

過去台商如在印度有投資糾紛，按規定須先在印度司法體系中層層訴訟，之後才能尋覓其他解決方式，往往曠日廢時；新版納入台商在投資初期發生糾紛時，可啟動雙邊協調機制；遭遇投資糾紛時，若循當地法院救濟超過四年未解決爭端，可循中立國際仲裁機關救濟。

外交部亞太司副司長范惠君表示，這次簽署上述協定與協議，是新南向政策的重要成果，也符合人民拚經濟的期待。

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