謠言終結站─網傳中藥含馬兜鈴酸會傷腰子 衛福部：已禁用

2018-12-18

謠言：

網傳市面上中藥常常含有「馬兜鈴酸」，會傷腎臟。

衛福部澄清：

早在民國92年，政府已經宣布禁用「關木通」、「廣房己」、「青木香」、「天仙藤」、「馬兜鈴」等5種含有馬兜鈴酸的中藥材，並且註銷相關製劑的藥證。台灣合法來源的中藥製劑不會有馬兜鈴酸。

謠言終結站

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