王老吉違勞基法 北市將開罰

2018-12-18

〔記者鍾泓良、郭安家／台北報導〕由中國廣藥集團授權台灣代理的「1828王老吉涼水舖」遭爆料延遲發放薪水，嚴重影響員工生計。台北市勞動局證實上月廿六日接獲員工申訴，隔日實施勞動檢查，發現王老吉今年九、十月均有延遲發放薪水，也未備置員工出勤紀錄，違反勞基法第廿三條第一項及第卅條第五項規定，分別可處二萬至一百萬元及九萬至四十五萬元罰鍰。

最重可罰145萬元

王老吉涼水舖於去年九月北市展店，並陸續在桃園、宜蘭、台中、高雄開七間分店。王老吉台灣總公司回應，之前因展店速度過快，導致資金出現狀況，十一月確實出現薪資遲發狀況，但已事先向員工預告，昨下班前也把欠薪處理好，未來將減緩展店計畫。

今年十月王老吉就因財務問題積欠廠商原物料費用，傳出周轉不靈、欠薪。本月又有直營店員工向媒體爆料，指原本十二月十日就該發薪，未料遭拖欠，員工反映後，業者透過店長回應十二日以前會全數發放完畢；但員工仍沒拿到薪水，業者再以「公司搬家，改為禮拜五前會陸續發放」、「這次遇到狀況」等理由拖薪，導致有些員工繳不起房租、三餐成問題。

勞動局長賴香伶表示，王老吉因欠繳勞、健保費，已列入大量解僱法預警名單中。今年四月起勞動局亦陸續接獲王老吉通報依法資遣員工；有關未給付薪資部分，將要求雇主限期給付薪資，呼籲資方儘速妥善處理。

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