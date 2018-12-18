今低溫下探11度 週三白天回暖

2018-12-18

〔記者蕭玗欣、謝介裕、劉禹慶／綜合報導〕大陸冷氣團來襲加上輻射冷卻效應，昨晚入夜後越來越冷。今天清晨是冷空氣最強的時候，北部、東北部清晨最低溫約十二到十三度，沿海空曠地區則下探十一度。中央氣象局預告，這波冷空氣影響至週三清晨，週二、週三各地早晚溫差最大可達十一度，民眾要做好保暖工作。

13測站昨創今年最低溫

入冬以來最強冷空氣報到，據氣象局統計，昨天全台包括宜蘭、鞍部、竹子湖、淡水、台北、新屋、成功、台東、恆春、蘭嶼、澎湖、東莒島、板橋等十三個測站刷新今年最低溫紀錄；在平地測站中，最低溫測站為淡水十二．三度、新屋十三度、宜蘭十三．一度、板橋十四度，今天清晨各地最低溫可望再創紀錄。

這波大陸冷氣團也帶來奇特的雲層景觀。昨天上午八時十分左右，澎湖的天空突然壁壘分明，一邊雲層密布聚集，一邊晴空萬里。澎湖氣象站說明，衛星雲圖顯示當時大陸冷氣團帶來的雲系剛好經過澎湖上空。而冷氣團的乾燥雲系讓天空晴空萬里，與前方雲層密布情形，便形成明顯界線。

南投鹿谷大崙山銀杏森林園區則湧現沖浪式雲瀑，大崙山宛若天空之島飄浮在雲海之間。小半天休閒農業區總幹事林建興指出，大崙山海拔約一千五百公尺，加上迎東北季風面向，此時冷凝的水滴未達降雨程度，雲層不斷堆疊，一旦碰到山頂與山谷之間對流旺盛，便會出現雲瀑。

中南部溫差10度

週三白天冷空氣就會減弱，氣溫回升，各地週四到週六都是多雲到晴好天氣。氣象局預報員劉人瑋表示，週三北部、東半部高溫廿四、廿五度，中南部廿七到廿九度；週四到週六北部、東半部約廿五、廿六度，中南部廿八到卅度。不過，早晚溫差仍大，中南部達十度，北部也有七到八度。

週六起水氣增加，下週日新一波東北季風增強，北部、東半部轉涼，有局部短暫雨，中南部則為多雲到晴。

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