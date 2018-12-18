中國不配合防疫 中、越配稱不知情

2018-12-18

〔記者簡惠茹／台北報導〕農委會提高違規攜帶非洲豬瘟疫區豬肉製品來台的罰鍰，最高可罰一百萬元，但是新罰則上路以來，案例卻層出不窮，三天來共有十四人從中國攜帶香腸、豬肉乾等製品來台。農委會副主委黃金城說，大部分都是初犯，且都稱自己「不知道」，無知和僥倖心態是現在最大的問題，加上中方不配合台灣合作防疫，目前還是要從加強宣導著手。

新罰則上路後，共有十五人攜帶疫區豬肉來台，其中十四件都來自中國，黃金城表示，從大部分人都是第一次攜帶的方面來看，能看出攜帶者對於攜帶疫區豬肉來台的風險意識還未提高，所以昨天農委會經討論，才會決定再提升首次攜帶和二度攜帶來台的罰鍰，修改裁罰金額。

航班增加廣播、發送宣導單

目前違規最多的是中國配偶和越南配偶，語言上的隔閡恐也是原因之一，黃金城說，將從聯誼會加強宣導，飛機上也會增加越南語廣播，越南方面已經要求駐越南代表處收到簽證申請時，一併發送越南文宣導單。

中國是非洲豬瘟疫區，卻不配合周邊國家防疫，也造成防疫漏洞。黃金城指出，農委會透過海基會聯繫，依照防疫協定請中國政府加強宣導，可是中方都不理，我方目前的宣導從飛機落地前就會廣播，且國人出國辦理登機時就會收到宣導單，即使到中國落地時，還會收到宣導簡訊。

黃金城說，攜帶者沒有考慮到後果和嚴重性，豬肉帶進來可能不會傷到自己，但是會傷害到整個國家，現在發現很多都是塞在託運行李帶入，雖然機場有Ｘ光設備偵查肉製品等有機物，還有防疫犬聞肉，但是還是很難保證百密不會有一疏。

至於有網友反映海外包裹被商家硬塞中國豬肉腸，黃金城說，不會裁罰收件民眾，但是希望民眾收到後要寄到防檢單位，不要隨意丟棄，一旦進到廚餘系統會有危險性。

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