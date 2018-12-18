角逐南市立委補選 陳筱諭看板惹議》郭國文：搭便車 變搭錯車 李俊毅：搭韓流 情何以堪

2018-12-18

〔記者蔡文居、楊金城、王榮祥／綜合報導〕台南市第二選區立委補選，民進黨已有前勞動部政次郭國文、前立委李俊毅及無黨籍議員郭秀珠的女兒陳筱諭爭取提名，不過陳近日在高雄掛起競選看板「台北高嘉瑜、高雄韓國瑜、台南陳筱諭」競選看板，引發爭議。

對於陳筱諭競選看板搭上「韓流」，郭國文表示，選舉造勢想要「搭便車」，有可能變成「搭錯車」，參選人有理念、有想法是很好，但還是要謹守政黨的分際。

同樣表態投入補選的李俊毅指出，「搭順風車」的結果，有可能混淆支持者的視聽，因為民進黨是被「韓流」打敗的，民進黨參選人的競選看板竟然利用「韓流」來造勢，這叫支持者情何以堪？

準高市新聞局長王淺秋表示，韓國瑜願以愛與包容態度看待這樣的宣傳模式。

陳筱諭：正面迎戰韓國瑜

對此，陳筱諭說，純粹是因參選新秀，想出的文宣造勢策略和網路運用，引起話題就已成功行銷。她強調，她的看板並沒有表明支持韓國瑜，而韓確實已當選高雄市長，也是國民黨的指標人物，看板提及他的名字，這是「我們年輕人的思維」，她未來參選也勢必面對韓到選區為國民黨人選輔選，因此她的用意是要正面迎戰韓國瑜，並擔任民進黨的改革者。這是民進黨內的選舉，至於他黨的看法，她只能尊重。

民進黨台南市黨部執行長蔡麗青則表示，她並沒有看到看板，市黨部對參選人的競選方式表示尊重，因為沒有支持者正式提出質疑，因此也不會要求更換看板。

基進黨台南黨部主任吳丞閔表示，民進黨立委補選人的表現讓人疑惑，「是不是只要有選票，價值可以不管，理念可以不顧，甚至連黨派都不重要了？」 基進黨中常委黃建龍批評，現在執政的民進黨，面對困境時卻充滿了投機搖擺，成員為了選票不重視理想。他們不是民進黨員，自然無權過問，但基進黨做為在野政黨，有義務不斷提醒執政黨，如果放縱這樣的黨員參選，二○二○年的立委與總統大選，民進黨會嘗到更嚴重的苦果。

而對於這些批評，暱稱「陳小魚」的陳筱諭進一步說，高嘉瑜和她都是民進黨有改革勇氣的年輕世代，韓國瑜則是國民黨改革浪潮的峰頂浪尖，只有陳小魚這樣有勇氣改革的民進黨年輕世代，才能對抗韓國瑜未來在立委補選時的輔選。

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