支持者抬轎 柯如神明出巡

2018-12-18

〔記者鍾泓良、郭安家／台北報導〕台北市長柯文哲前天於台北市議會出席「台灣阿北聯誼會」活動，現場柯粉用「抬神轎」方式把柯抬進場，現場歡呼、鼓掌及拉炮，彷彿讓柯提前感受明年三月大甲媽祖遶境。

台北市議員王世堅抨擊，半年前，柯已吹噓是真命天子，他送柯一套龍袍，如今柯坐龍椅更有異曲同工之妙。王世堅說，羅馬共和國時代，偉大如凱撒大帝，進議會也是卸下盔甲謙卑以對，柯被支持者起鬨坐龍椅，卻得了便宜還賣乖，「選你（柯）是當市長，不是當皇帝。」

柯粉前晚在議會辦「台灣阿北聯誼會」，近三百位支持者熱情相挺，特別是柯文哲抵達議會後門，支持者還用椅子將柯抬進場，彷彿神明出巡，柯一路被扛進一樓會場裡，臉上笑容完全藏不住。

柯：年輕人高興就好

被問到此舉是否造神、社會觀感不佳？柯文哲昨天僅回應，「年輕人高興就好，我沒有在管那個；跟造神有什麼關係？在上面滿危險的，突然放手我就掉下來了。」

此外，外傳柯文哲一月將與高雄市長當選人韓國瑜在愛河合體，柯僅說，目前雙方都還沒有聯絡，現在應該都在為人事焦頭爛額，等人家忙完再去找。

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